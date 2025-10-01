Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de kan donduran miras cinayeti! Annesini kazma ve kürekle öldürdü

ABD'de kan donduran miras cinayeti! Annesini kazma ve kürekle öldürdü

ABD’nin Missouri eyaletinde yaşayan Derrick Alling annesinin kurduğu vakıftan payına düşen mirası alamaması üzerine annesi Carolyn Alling'i kazma ve kürekle darbederek öldürdü. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Alling’in 14 Ekim’de mahkemeye çıkması bekleniyor. 

Korkunç olay, ABD’nin Missouri eyaletinde yaşandı. Annesinin kurduğu vakfın mirasına ortak olan Derrick Alling, kendi payını alamaması üzerine Carolyn Alling'i kazma ve kürekle darbederek katletti. 

KOCASININ İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Korkunç olay, Carolyn’nin kocasının ihbarıyla ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, adam karısını defalarca kez aramış ancak ulaşamamıştı. Olaya ilişkin soruşturma başlatan ekipler, Carolyn’nin Ozark’taki evine giderek oğlu Derrick’i gözaltına aldı. 

''NE YAZIK Kİ DOĞRU...''

Karakola getirilen genç adam, polisin kendisinden şüphelendiğini belirterek "Bir şeylerin yolunda gitmediğine dair bir içgüdüleri vardı ve buna göre hareket ettiler.'' dedi. Cinayet işlediğini doğrulayan Derrick, ''Ne yazık ki, içgüdülerinin doğru olduğunu gördüler." ifadelerinde bulundu. 

KAZMA VE KÜREKLE DARBETTİ

Polis kaynaklarından elde edilenlere göre, Carolyn Alling'in kafasına ve yüzüne bahçe aletleriyle defalarca vurulduğu kaydedildi. 

New York Post’un haberine göre mağdurun kocası, Derrick’in annesinin ölümünden önceki haftalarda kendisine mirasını vermesini söyleyerek tehditler savurduğunu belirtti.  Şüphelinin, annesinin vakfının mirasçısı olduğu bildiriliyor. Derrick Alling kefaletsiz olarak yargılanırken 14 Ekim'de tekrar mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

