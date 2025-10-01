Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Almanya'nın Münih kentinde patlama! Bir ölü, bir yaralı

Almanya'nın Münih kentinde patlama! Bir ölü, bir yaralı

- Güncelleme:
Almanya'nın Münih kentinin Lerchenauer Strasse caddesinde sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken olayın nedeni henüz bilinmiyor. 

Almanya’nın Münih kentinin Lerchenauer Strasse caddesinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yetkililer bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. 

BİR ÖLÜ BİR YARALI VAR

Alman gazetesi Bild’in haberine göre, patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği ve bir yaralı olduğu açıklandı. Yolun önemli bir bölümünü kapatılırken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

 

 

