Bir aile daha zehirlenme şüphesiyle hastanede! Bu kez tavuktan şüpheleniliyor...
Türkiye, Böcek ailesinin dört üyesinin İstanbul Ortaköy'de yedikleri yemek sonrası artan şikayetleri sonucu hayatlarını kaybetmesiyle sarsılmışken, bir gıda zehirlenmesi vakası da Bursa'dan geldi. Suriye uyruklu 3 kişilik aile, tavuktan zehirlendikleri şikâyetiyle soluğu hastanede aldı.
Türkiye, Böcek ailesinin İstanbul Ortaköy'de yediği yemek sonrası zehirlenmesi ve ailenin tüm üyelerinin hayatını kaybetmesiyle sarsıldı.
BU KEZ TAVUKTAN ŞÜPHELENİLİYOR
Bir zehirlenme vakası da Bursa'dan geldi.
Suriye uyruklu Kawthar M. (40), Mohammad M. (44) ve kızı Rayan M.(19), marketten aldıkları tavuğu yemek yapıp yediler.
Saatler sonra kusma ve mide bulantısı şikayeti yaşayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Adrese sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan aile tedavi altına alındı.
