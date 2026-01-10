Cem Yılmaz’ın 20 yıl aradan sonra yeniden yazdığı Gora evreninin yeni filmi Gora 4 Gora, hayranları arasında büyük bir heyecana neden oldu. Netflix için hazırlanan yapımın konusu, çıkış tarihi ve oyuncu kadrosuna dair ilk detaylar film ekibinden gelen fotoğraf ile yeniden merak edilmeye başlandı.

G.O.R.A ve A.R.O.G ile Türk sinemasında kült bir evren oluşturan Cem Yılmaz, seriye uzun bir aranın ardından yeni bir filmle dönüyor. Fenomen Mizah programında konuşan Yılmaz, Gora 4 Gora’nın hikayesi ve nasıl başlayacağına dair önemli ipuçları verirken, yapımın Netflix’te izleyiciyle buluşacağını da doğruladı.

GORA 4 GORA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Gora 4 Gora için henüz resmi bir vizyon tarihi açıklanmadı. Cem Yılmaz daha önce yaptığı duyuruda filmin Netflix için hazırlandığını belirtmişti. Filmin 2026 yılı içinde tamamlanacağı tahmin ediliyor.

GORA 4 GORA OYUNCULARI

Cem Yılmaz, filmde yine Arif Işık karakterine hayat verecek. Gora evreninin unutulmaz karakterleri olan Ceku ve Komutan Logar’ın da hikayede yer alacağı, Yılmaz’ın yaptığı açıklamalarda netleşmiş durumda. Bunun dışında Yılmaz'ın film ekibiyle paylaştığı fotoğrafta yer alan oyuncular şu şekilde: Zafer Algöz, Bora Akkaş, Özge Özberk, İdil Sivritepe, Bige Önal, Bülent Şakrak, Murat Eken, Burak Şafak, Necip Memili, Uraz Kaygılaroğlu.

GORA 4 GORA KONUSU NE?

Gora 4 Gora, G.O.R.A filminin doğrudan devamı değil, karakterlerin yıllar sonraki hayatlarını anlatan yeni bir macera olacak. Arif ve Ceku artık evli ve çocuk sahibi. Oğulları Kemo, G.O.R.A gezegenindeki askeri akademiden mezun olurken hikaye de onun yemin töreniyle başlayacak.

Film, yine G.O.R.A gezegeninde geçecek ve hem eski karakterleri hem de yeni bir atmosferi bir araya getirecek. Yılmaz, hikayenin başladığı yerde biteceğini ve Gora evreninin 25 yıl sonra yeniden o gezegende kapanacağını özellikle vurguluyor.

