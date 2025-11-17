Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Dünya Kupası Afrike Elemeleri play-off finalinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seri penaltılarda mağlup oldukları maçın ardından rakip takımın "kara büyü" yaptığını iddia etti.

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Demokratik Kongo'ya elenen Nijerya'da Teknik Direktör Eric Chelle, karşılaşmanın ardından rakip takımın “büyü yaptığı” iddiasını ortaya attı.

MAÇ SONU RAKİPLE TARTIŞTI

Müsabakanın ardından Demoktarik Kongo teknik heyeti ile tartışan Chelle, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yaşanan gerginliğin nedenini anlattı.

PENALTILAR ESNASINDA OSIMHEN'E GÖSTERDİ

Penaltı atışları esnasında yaşananları yedek kulübesinde Victor Osimhen'e de gösteren Chelle, "Demokratik Kongo teknik ekibinde yer alan biri maç boyunca "voodoo" büyüsü yaptı ve bunu durmadan tekrarladı. Bu yüzden biraz gergindim. Elinde sanırım su vardı. Ya da ona benzer bir şey." sözleriyle rakip takımın büyü yaptığı iddiasında bulundu.

EMRAH TASÇİ

Haberle İlgili Daha Fazlası