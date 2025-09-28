Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ideasoft Next ile bir saatte hazır e-Ticaret platformu

Ideasoft Next ile bir saatte hazır e-Ticaret platformu

- Güncelleme:
Ideasoft Next ile bir saatte hazır e-Ticaret platformu
Teknoloji Haberleri

IdeaSoft, yapay zekâ destekli yeni nesil platformu Next ile e-Ticaret girişimcilerine dropshipping’den e-İhracat’a kadar kapsamlı çözümler sunuyor. Şirket, 100 milyon TL’lik teknoloji yatırımıyla sektörde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

ÖMER TEMÜR - e-Ticaret platformu IdeaSoft, yeni nesil platformu IdeaSoft Next ile girişimcilere yalnızca bir saat içinde satışa hazır internet mağazası kurma imkânı sunarken; dropshipping desteği, dijital ürün satışı, gelişmiş güvenlik, e-İhracat kolaylıkları ve yapay zekâ destekli özelliklerle e-Ticaret’te yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

"MÜŞTERİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Sistem, fiyatları otomatik olarak bulunduğu ülkeye göre uyarlarken kargo ve vergi seçeneklerini de yerelleştiriyor. Yeni dönemde altyapıya 100 milyon liralık teknoloji yatırımı yapacaklarını belirten IdeaSoft CEO’su Sinan Akdal “Her işletmenin zorluklarla mücadele ettiğini biliyor ve değerlerimizi bu ölçüde şekillendiriyoruz. 20 yılda, 36’dan fazla sektörde 50 binden fazla müşterimizden edindiğimiz tecrübe ile müşterilerimizin her zaman yanındayız. IdeaSoft altyapısı üzerinden bugüne dek 70 milyondan fazla sipariş verildi, yüz milyonlarca ürün alıcıya ulaştı. Sektörde bir rekora imza atarak müşterilerimizin yaptığı satış son 3 yılda tam 4 katına çıktı. Bu tablo, IdeaSoft’un e-Ticaret uzmanlığı ile başarının kolayca geldiğinin yegâne kanıtı. Türkiye’de yılsonunda 5 trilyon TL’yi aşan bir e-Ticaret hacmi bekliyoruz. Öte yandan, Türkiye’de e-İhracat hacminin 2025 yılı sonunda önemli bir artış göstermesi bekleniyor. 2023’te ihracatın %7’si e-İhracat kaynaklıydı, 2025’te bu oranın %10’u geçmesi öngörülüyor. Bu, IdeaSoft gibi platformların küresel pazarda daha kritik bir rol üstlenmesini sağlayacak” dedi.

