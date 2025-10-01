Yerli uçan araba AirCar için ön sipariş başladı! İşte fiyatı ve özellikleri

AirCar Teknoloji ve Havacılık AŞ tarafından geliştirilen yerli iki kişilik uçan araba AirCar için ön sipariş süreci başladı. Şirket, 2027 yılında teslim edilecek ilk 100 araç için resmi internet sitesi üzerinden başvuruları almaya başladı.

2020 yılından bu yana Bilişim Vadisi’nde AR-GE çalışmaları sürdürülen AirCar, ilk insanlı uçuş testini bu yılın mayıs ayında başarıyla tamamladı. Dünyada bu sınıfta insanlı uçuş gerçekleştiren sayılı firmalardan biri olan şirket, yüzde 85 yerlilik oranıyla üretilen uçan arabasını satışa sunuyor.

2 yolcu kapasiteli, tamamen elektrikli olan AirCar, 15 dakikada hızlı şarj olabiliyor. Araç, 80 kilometre menzil, 130 km/sa azami uçuş hızı ve 250 kilogram taşıma kapasitesi ile dikkat çekiyor. Ayrıca 10 bin feet yüksekliğe kadar çıkabilen AirCar, hafif spor uçağı (LSA) kategorisinde sertifikalandırılacak.

2027’de teslim edilecek 100 adetlik ilk üretim partisi için belirlenen fiyat, vergiler ve diğer ücretler hariç 99 bin dolar oldu. Temel pakette otomatik balistik paraşüt, çarpışma önleme sistemi ve 400V şarj cihazı yer alıyor. Araç; beyaz, kırmızı, gri, mavi ve siyah renk seçenekleriyle sunulacak ve 2 yıl veya 500 uçuş saati garanti ile satışa çıkacak.

Kullanmak için LSA pilot lisansı gereken AirCar için şirket, ilk 1000 siparişe ücretsiz lisans eğitimi imkânı da sunuyor. 2027 teslimatında yer almak isteyenler, 250 dolar ön ödeme ile rezervasyon yaptırabiliyor.

AirCar CEO’su Eray Altunbozar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ön satışların başladığını ve ilk rezervasyonun alındığını açıkladı. Altunbozar, “Binlerce kilometrelik yolculuk tek bir adımla başlar. Şimdi büyük hedef, 2027’de teslimatları gerçekleştirmek.” ifadelerini kullandı.