İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 25’in altına düşerken Prof. Dr. Orhan Şen, kentin sadece 50 günlük su rezervi kaldığını açıkladı. Ekim ve kasımda beklenen yağışların gerçekleşmediğini belirten Şen, son yağışların barajlara katkı sağlamadığını söyledi. Kullanılabilir su miktarının 185 milyon metreküpe gerilediğini vurgulayan Şen, "Bu şekilde yaza girersek felaket olur." uyarısında bulundu.

Türkiye'nin birçok kenti su sıkıntısı yaşarken İstanbul'da da durum hızla kötüleşiyor. Megakent genelindeki barajlarda doluluk oranı kritik seviye olan yüzde 25’in altına inerken, uzmanlar yaklaşan tehlikeye dikkat çekti.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’un şu anda yalnızca 50 günlük su rezervi bulunduğunu belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“TEHLİKE ÇANLARI ŞİMDİDEN ÇALIYOR”

Ekim ve kasım aylarında beklenen yağışların neredeyse hiç görülmediğine vurgu yapan Prof. Dr. Şen, "Tehlike çanları şimdiden çalıyor. Çünkü yağışlar yeterli değil. Bu şekilde kış sonuna kadar gidersek bir felaket meydana gelir." ifadeleriyle riskin büyüdüğünü dile getirdi.

SON YAĞIŞLAR BARAJLARI DOLDURMADI

Geçtiğimiz hafta kentte etkili olan yağışların barajlara kayda değer bir artış sağlamadığını söyleyen Şen, "Geçen hafta İstanbul'da bir yağış oldu ancak barajlardaki doluluk oranını artırmadı. Şehre her gün 3 milyon metreküp su veriliyor, yağışlar ancak bunu karşılıyor." dedi.

DOLULUK ORANI GEREKLİ SEVİYENİN ÇOK ALTINDA

Kasım ayı için doluluk oranlarının en az yüzde 30 seviyesinde olması gerektiğini belirten Şen, önümüzdeki 5–8 günlük süreçte de yağış görünmediğini hatırlatarak bu durumun su stresini daha da artırdığı ifade etti.

KULLANILABİLİR SU MİKTARI HIZLA GERİLİYOR

İstanbul’un dört büyük barajında yapılan son ölçümlere işaret eden Şen, su rezervindeki düşüşün sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Geçen hafta 200 milyon metreküp olan kullanılabilir su, bu hafta 185 milyon metreküpe düştü. Dip suyu çıkarılınca 150 milyon metreküp civarında su kalıyor. Günde 3 milyon metreküp tüketildiğinde bu, İstanbul için yaklaşık 50 günlük su demek."

"BU ŞEKİLDE YAZA GİRERSEK FELAKET OLUR"

Kritik eşikte bulunan İstanbul için yağışsız geçen bir kışın büyük risk taşıdığını söyleyen Şen son uyarısını şöyle yaptı:

"Bu şekilde 50 günlük su kalmış bir halde yaza girersek felaket olur. Tehlike çanları çalıyor, risk devam ediyor. Melen'den gelen su şu an için bir nebze nefes aldırıyor ama yeterli değil."

ABDULLAH AYDEMİR

