Logitech MX Master 4: Az dokunuş çok iş

ÖMER TEMÜR - Logitech, profesyoneller, yazılımcılar, tasarımcılar için tasarlanan yeni nesil mouse’u MX Master 4’ü tanıttı. Yeni mouse’un dokunsal geri bildirim özelliği, Logi Options+ ile etkinleştirilen Aksiyon Halkası dijital katmanı sayesinde tekrarlayan mouse hareketlerini yüzde 63’e kadar azaltıyor ve profesyonellere yüzde 33’e varan zaman tasarrufu sağlıyor. Bu özellik profesyonellerin iş süreçlerinde daha hızlı ilerlemesini sağlıyor ve tekrar eden işlemleri büyük ölçüde minimize ediyor. MX Master 4 yüksek performanslı çip ve optimize vericisi sayesinde de önceki modellere kıyasla iki kat daha güçlü bağlantı sunuyor.