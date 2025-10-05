Casper’dan yapay zekâ destekli ürünler 

ÖMER TEMÜR - Casper, Nirvana S100 modeliyle iş süreçlerini hızlandırıyor. Intel’in Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI işlemcisi ile donatılan Casper Nirvana S100, 16 inçlik FHD IPS ekranı geniş görüntüleme alanı sağlarken, 300 NIT ekran parlaklığı sayesinde gün ışığı altında dahi sorunsuz bir ekran deneyimi sunuyor. Yapay zekâ destekli Copilot tuşu işleri hızlandırırken ışıklandırmış klavye ve ergonomik tasarımı konforlu bir kullanım sağlıyor.