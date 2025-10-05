Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Casper’dan yapay zekâ destekli ürünler 

Casper’dan yapay zekâ destekli ürünler 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Casper’dan yapay zekâ destekli ürünler 
Teknoloji, Yapay Zeka, Laptop, Casper, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Casper, yapay zekâ destekli Nirvana S100 modeliyle iş süreçlerini hızlandırırken yüksek performans ve konforu bir arada sunuyor. Intel Core Ultra 7 işlemcisi ve 16 inç FHD ekranıyla cihaz, güçlü donanımıyla dikkat çekiyor.

ÖMER TEMÜR - Casper, Nirvana S100 modeliyle iş süreçlerini hızlandırıyor. Intel’in Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI işlemcisi ile donatılan Casper Nirvana S100, 16 inçlik FHD IPS ekranı geniş görüntüleme alanı sağlarken, 300 NIT ekran parlaklığı sayesinde gün ışığı altında dahi sorunsuz bir ekran deneyimi sunuyor. Yapay zekâ destekli Copilot tuşu işleri hızlandırırken ışıklandırmış klavye ve ergonomik tasarımı konforlu bir kullanım sağlıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yeni unicorn ve decacorn adayları yoldaOkan Buruk'tan derbi sonrası büyük tepki: Tam bir fiyasko
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yeni unicorn ve decacorn adayları yolda - TeknolojiYeni unicorn ve decacorn adayları yoldaHuawei Watch GT 6 Türkiye’de: Sporcunun gücünü ölçecek - TeknolojiHuawei Watch GT 6 Türkiye’de: Sporcunun gücünü ölçecekYapay zekâ yönetmen koltuğunda - TeknolojiYapay zekâ yönetmen koltuğundaİnsansı robot, bilim kurgu filmlerini aratmıyor! - TeknolojiBilim kurgu filmi değil gerçek!Dünyanın her yerine 1 saate teslimat: Uzaydan kargo dönemi başlıyor! - TeknolojiDünyanın her yerine 1 saate teslimat: Uzaydan kargo dönemi başlıyor!Yerli uçan araba AirCar için ön sipariş başladı! İşte fiyatı ve özellikleri - TeknolojiYerli uçan araba AirCar için ön sipariş başladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...