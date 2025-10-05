Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yeni unicorn ve decacorn adayları yolda

Decacorn Angels CEO’su Duygu Eren, Türkiye’den özellikle fintek, sağlık ve yapay zekâ alanlarında yeni unicorn ve decacorn’ların çıkacağını söyledi. Eren, global vizyonla doğan girişimlerin yatırım bulmakta zorlanmadığını ve güçlü büyüme potansiyeli taşıdığını vurguladı.

ÖMER TEMÜR - Türkiye girişimcilik ekosistemi yeni unicorn ve decacorn adaylarına hazırlanıyor. Decacorn Angels CEO’su Duygu Eren önümüzdeki dönemde özellikle fintek, sağlık ve yapay zekâ tabanlı girişimlerden yeni unicorn ve decacorn’ların çıkacağını vurguladı.

Eren, “Global vizyonla doğmuş işler yatırım bulmakta zorlanmıyor. Türkiye’den yeni unicorn ve decacorn’ların çıkacağına eminim. Özellikle fintek ve sağlık sektöründe çok güçlü adaylar var. Biz de Decacorn Angels olarak sağlık teknolojisi, tarım teknolojisi, fintech, enerji, martech (pazarlama teknolojisi), oda servisi çözümleri ve sanal deneme çözümleri gibi gelir üreten, global ölçekte büyüme potansiyeli olan girişimlere yatırım yapıyoruz” dedi.

