50 plajda 648 cankurtaran 'hayat' nöbeti tuttu! Bu yaz 2 bin 840 kişi boğulmaktan kurtarıldı

İstanbul’un sahillerinde ve plajlarında serinlemek maksadıyla denize girenlerin can güvenliği, cankurtaranlar tarafından sağlanıyor. Megakentin 12 ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı bulunan 50 plajda görev yapan 648 cankurtaran; kurtarma botu, kurtarma jeti, drone, ATV aracı, can yeleği, can simidi, kurtarma kemeri, omurga sedyesi ve ambu solunum seti gibi ekipmanlarla boğulma olaylarına müdahale etti.

EN ÇOK ŞİLE’DE YAŞANDI

Geçen yaz sezonunda megakentte boğulma tehlikesi geçiren 5 bin 754 kişinin imdadına yetişen ekipler, bu yıl 22 Mayıs-21 Eylül’de ise 2 bin 840 kişiyi kurtardı. Bu yıl en çok boğulma, 289 vakayla Şile Uzunkum Plajı’nda meydana geldi. En çok cankurtaran ise Şile’deki plajlarda yer aldı. İlçede Karakiraz-Kurna, Sahilköy, Doğancılı, Alacalı, Sofular, Kızılcaköy, Ayazma, Ağlayankaya, Uzunkum, 44 Evler Sitesi’nin önü, Akçakese, Kabakoz, İmrenli, Kurfallı, Ağva ve Kilimli plajları bulunuyor.

CANKURTARANLI PLAJLAR

Kentte cankurtaranların görev yaptığı diğer plajlar ise şöyle: Çatalca’da Çilingoz, Yalıköy, Çobankule, Karacaköy, Ormanlı plajları, Arnavutköy’de Durusu-Karaburun arka deniz ve Yeniköy plajları, Sarıyer’de Kısırkaya plajı, Beykoz’da Riva merkez, Riva Elmasburnu, Riva M.Y.O. plajları, Tuzla’da Tuzla plajı, Kadıköy’de Caddebostan 1 ve Caddebostan 2 plajları, Bakırköy’de Çiroz ve Güneş plajları, Küçükçekmece’de Menekşe 1 ve Menekşe 2 plajları, Avcılar’da Denizköşkler plajı, Avcılar Ambarlı plajı, Büyükçekmece’de merkez, Mimarsinan, Güzelce, Kumburgaz ve Kamiloba-Celaliye plajları, Silivri’de Selimpaşa, Başkent Sitesi önü, Bizimköy Park Sitesi önü, Merkez, Semizkum, Basınkent-4 Sitesi önü, Uyumkent Sitesi önü, Çanta ve Gümüşyaka plajları.