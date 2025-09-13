Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Burgaz plajında gizemli İHA! Savaş bölgesinden mi geldi?

Burgaz plajında gizemli İHA! Savaş bölgesinden mi geldi?
Bulgaristan'ın Burgaz kentinde beklenmedik bir olay yaşandı. Kentteki sahilde, karaya vurmuş bir insansız hava aracı bulundu. Yetkililer, cihazın kökenini araştırıyor.

Bulgaristan’ın Burgaz kentinde, 12 Eylül sabahı Kuzey Plajı’nın Solnitske bölgesinde karaya vurmuş bir insansız hava aracı bulundu.

Sahilde devriye bulunmayan noktada görülen drone’un ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Burgaz plajında gizemli İHA! Savaş bölgesinden mi geldi? - 1. Resim

YETKİLİLER 'TEHLİKE YOK' DEDİ

Sofya Haber Ajansı'ndan edinilen bilgilere göre, yaklaşık bir metre uzunluğundaki cihazın uzun süre denizde kaldığı anlaşıldı. Arka kısmı ve sağ kanadı kopmuş olan drone’un üzerinde herhangi bir tanıtıcı işaret bulunmadı. Yetkililer, cihazın halk için herhangi bir tehlike oluşturmadığını vurguladı.

İlk ihbar saat 09.36’da alındı.

Bunun üzerine bölge güvenlik çemberine alındı ve askeri uzmanlar inceleme başlattı. Burgas Deniz Üssü’nden gönderilen özel ekip, cihazın keşfini gerçekleştirerek içinde patlayıcı madde bulunmadığını doğruladı.

CİHAZIN KÖKENİ ARAŞTIRILIYOR

Yapılan değerlendirmenin ardından, Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın onayı ve Burgas Bölge Valiliği ile Savunma Komutanlığı’nın koordinasyonu sonucu drone güvenli şekilde Burgas Deniz Üssü’ne nakledildi. Cihazın kökeni ve amacıyla ilgili incelemeler güvenlik birimleri tarafından sürdürülüyor.

