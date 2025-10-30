Ermenistan'da askerlik süresi kısaldı! Bundan böyle 18 ay olacak...

Ermenistan hükümeti, zorunlu askerlik süresinin 24 aydan 18 aya düşürülmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

YILBAŞINDAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Yasa tasarısına göre, kış dönemi celbi Ocak 2026'da başlayacak. Değişikliklerin parlamento tarafından da kabul edilmesi halinde, bu kış askere alınacak gençler orduda 18 ay hizmet verecek.

ASKERDE OLANLARI KAPSAMIYOR

Geriye dönük uygulanmayacak düzenlemede, halihazırda silah altında bulunan askerler mevcut yasaya göre 2 yıllık hizmet sürelerini dolduracak.

PAŞİNYAN SAVUNMAYA BÜTÇE AÇMAK İSTİYOR

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamada, askerlik süresinin kısaltılacağını ve buna paralel olarak savunma bütçesinde de harcamaların azaltılacağını belirtmişti.

İŞTE ASKERLİK SÜRESİNİN EN UZUN OLDUĞU ÜLKELER

1-KUZEY KORE: Erkekler için 10 yıl, kadınlar için 7 yıl

2- VİETNAM: 25 ay

3- SİNGAPUR: 2 yıl

4- İRAN: 2 yıl

5- İSRAİL: Erkekler için 32 ay, kadınlar için 24 ay

6- GÜNEY KORE: 18-21 ay

7- SURİYE: 18 ay

8- MEKSİKA: 12 ay

9- UKRAYNA: 12 ay

10-BREZİLYA: 10-12 ay