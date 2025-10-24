Avrupa ülkeleri zorunlu askerliğe mi dönüyor? Putin tehdidi yeni sisteme zorladı

Hırvatistan Savunma Bakanlığı, yeni düzenlemenin amacının gençlere “kriz durumlarında ihtiyaç duyulan temel beceri ve bilgileri öğretmek, böylece ulusal güvenliğe katkı sağlamalarını temin etmek” olduğunu açıkladı.

Hırvatistan Parlamentosu, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı işgalinin ardından Avrupa’daki gerilimin arttığı bir dönemde, zorunlu askerliği yeniden yürürlüğe koyma kararı aldı.

ZORUNLU ASKERLİK GERİ Mİ DÖNÜYOR

151 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada, yasa değişiklikleri 84 “evet”, 11 “hayır” oyu ve 30 çekimser oyla kabul edildi.

Ulusal yayıncı HRT’nin bildirdiğine göre, askerlik hizmeti iki ay sürecek ve “temel askeri eğitim” niteliğinde olacak.

Bu karar, 2008’de gönüllü sisteme geçilmesiyle askıya alınan zorunlu askerliğe dönüş anlamına geliyor.

YENİ SİSTEMİN DETAYLARI

Savunma Bakanlığı, yeni uygulamanın gençlere temel hayatta kalma, güvenlik ve koordinasyon becerileri kazandırarak ulusal güvenliğe katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Yetkililer, 2007 doğumlu gençlerin yıl sonuna kadar sağlık kontrolü için çağrılacağını açıkladı.

Askerlik yapacak gençlere maaş ödenecek, vicdani ret hakkını kullananlar ise sivil hizmet seçeneğinden yararlanabilecek.

AVRUPA'DA YENİDEN "ZORUNLU ASKERLİK" TARTIŞMASI

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından, Avrupa genelinde zorunlu askerlik uygulamasının geri getirilmesi veya yeniden düzenlenmesi yönündeki tartışmalar yeniden gündeme geldi.

Litvanya, 2015 yılında kısmen zorunlu askerliğe geri dönmüştü. Norveç, Avrupa’da kadınlar için zorunlu askerliği uygulayan ilk ülke oldu. İsveç, 2017’de yeniden askerlik sistemini yürürlüğe koydu. Fransa, 2019’da “SNU” adlı ulusal hizmet programını pilot olarak başlattı.

2025 yılı başında Fransa Cumhurbaşkanı Macron, genç gönüllüleri orduya katılmaya çağırmıştı.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ise, ülkenin yedek asker sayısını 6 bin 600’den 20 bin çıkarmak istediğini ve bunun için gönüllü askerlik programlarını artırmayı planladığını açıklamıştı.

Benzer bir girişim Hollanda tarafından da duyuruldu.

Ağustos ayında ise Almanya hükümeti, gönüllü asker alımını teşvik etmeye yönelik yeni bir yasa tasarısını onayladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, bu politikayı şu sözlerle savundu: