Rusya'dan nükleer başlıklı füze alımı! Avrupa'yı tedirgin eden satın alım

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus tasarım bürosu OKB Novator'dan 56'sı nükleer savaş başlığı ile donatılmış 450 adet Kalibr 3M-14S seyir füzesi sipariş etti.

Militarnyi, tedarik belgelerine atıfta bulunarak, üretimin 2024-2026 yılları arasında gerçekleştirileceğini ve her füzenin fiyatının 175-190 milyon ruble, yani döviz kuruna bağlı olarak yaklaşık 2-2,3 milyon dolar olacağını bildirdi.

RUSYA'DAN GENİŞ SAVUNMA YATIRIMI

OKB Novator, Rusya silahlı kuvvetlerine Kalibr seyir füzeleri tedarik ettiği için 2022 yılında Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına tabi tutuldu.

Füze, atalet ve uydu güdüm sistemi kullanır ve alçak irtifada uçabilir, bu da hava savunması tarafından tespit edilmesini zorlaştırır. Komuta merkezleri, depolar, havaalanı ve liman altyapısı dahil olmak üzere sabit ve yavaş hareket eden kara ve deniz hedeflerine karşı hassas saldırılar için tasarlanmıştır.

Denizaltılardan ve yüzey gemilerinden fırlatılabilir, ayrıca Kalibr-PL, Kalibr-NK, Kalibr-A ve Kalibr-M sistemlerinin bir parçası olarak hava ve kıyı tabanlı da olabilir.

Menzili azaltılmış veya diğer modifikasyonlara sahip ihracat versiyonları (3M-14E gibi) yaklaşık 300 kilometre menzile sahipken, Rus hizmetindeki varyantın menzili 1.500-2.500 kilometre olarak tahmin edilmektedir.

3M-14S, Kh-101, Kh-BD, 3M22 Zircon, menzili uzatılmış Iskander-K ve daha fazlası gibi diğer sistemleri de içeren daha geniş savunma siparişinin sadece bir parçasıdır.

Daha önce, Savunma Bakanlığı'nın, şu anda kullanımda olan Kh-101'in yerini alması amaçlanan, Rusya'nın stratejik havacılığı için bir parti yeni "Izdeliye 506" seyir füzesi için ilk siparişini verdiği bildirilmişti.

Mayıs ayında, Rusya'nın stratejik havacılık filosuna aktif olarak yatırım yaptığı, aynı zamanda uzun menzilli savaş uçaklarını onardığı, modernize ettiği ve tamamladığı belgelerde belirtilmişti.