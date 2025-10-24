Tel Aviv'e karşı yeni ittifak! Türkiye, Suriye, Irak ve Rusya aynı masada

Orta Doğu’da yeni bir güvenlik ekseni şekilleniyor. Al Arabiya’nın aktardığı bilgilere göre, Türkiye, Suriye, Irak ve Rusya, hem DEAŞ’ın yeniden canlanmasına hem de İsrail’in bölgesel faaliyetlerine karşı ortak bir istihbarat yapılanması oluşturma konusunda anlaştı.

ANKARA-ŞAM HATTINDA YENİDEN TEMAS

Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı (GIS) Başkanı Hüseyin es-Selame, geçtiğimiz aylarda Ankara’ya gelerek Türk güvenlik makamlarıyla sınır ötesi istihbarat paylaşımı ve İsrail kaynaklı tehditlere karşı ortak mekanizma kurulması yönünde görüşmeler yürüttü.

Al Arabiya’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, görüşmelerin “somut ilerleme” kaydettiği ve iki ülkenin Gazze ve Suriye'nin güneyindeki İsrail operasyonlarını yakından takip ettiği bildirildi.

BAĞDAT'TAN ŞAM'A İSTİHBARAT KORİDORU

İkinci temas hattı Irak üzerinden yürütülüyor. Şam ve Bağdat yönetimleri, sınır güvenliği, kaçakçılık ağlarının takibi ve terörle mücadele konularında yeni bir bilgi paylaşım protokolü imzaladı. Irak Ulusal İstihbarat Servisi kaynakları, bu hattın “Suriye, Irak ve Türkiye arasında operasyonel bir istihbarat koridoru” oluşturacağını belirtti.

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) ve Irak Devlet Haber Ajansı (INA) tarafından aktarılan bilgilere göre, Şam ve Bağdat arasında yürütülen temaslarda sınır güvenliği, terörle mücadele ve ekonomik ilişkilerin yeniden canlandırılması konuları öne çıktı.

İSTİKRAR VE EGEMENLİK VURGUSU

SANA’nın haberine göre taraflar, görüşmelerde bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi ve Suriye’nin toprak bütünlüğü ile egemenliğine bağlılıklarını yineledi. Toplantıda ayrıca, kara geçişlerinin yeniden açılması ve ticaretin canlandırılması gibi ekonomik başlıklar da ele alındı.

Irak devlet haber ajansı INA'ya göre, Irak Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Hamid eş-Şatri, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Şara ile bir araya geldi. Görüşmede sınır güvenliği, terörle mücadele ve Suriye’deki Irak toplumu üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Iraklı kaynaklar, ziyaretin Başbakan Muhammed Şii es-Sudani’nin doğrudan talimatıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

BÖLGESEL GÜVENLİKTE KOORDİNASYON

Taraflar, bölgesel istikrarı artırmak ve güvenlik işbirliğini genişletmek konusunda mutabakata vardı. Şatri’nin ayrıca Şam’daki Irak büyükelçiliğini ziyaret ederek Suriye’de yaşayan Irak vatandaşlarının sorunlarını yerinde incelediği aktarıldı.

YENİ YÖNETİMLE YENİ SAYFA

Şatri iki kez Suriye'ye gitti. İlk görüşme 25 Nisan’da gerçekleştirilmişti.

Haberde, Esad rejiminin çöküşünün ardından Suriye’de Şara liderliğinde kurulan yönetimin, bölgesel diplomasiye yeniden entegre olma sürecine girdiği ifade edildi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Irak’ın Suriye’nin yeni liderliğiyle ilişki kurma konusunda herhangi bir çekincesi yok” diyerek Bağdat’ın yeni döneme yapıcı bir yaklaşımla girdiğini vurgulamıştı.

RUSYA'DAN TEKNİK DESTEK

Al Arabiya’ya konuşan üst düzey bir Rus yetkili, Moskova’nın Şam’a radar, siber savunma ve elektronik dinleme sistemleri konusunda teknik destek sağladığını doğruladı.

Kaynak, “Rusya, Suriye’nin özellikle İsrail hava saldırılarına karşı savunma ağını modernize etmesi için aktif rol oynuyor” dedi.

İSRAİL'E KARŞI ORTAK ANALİZ MERKEZİ

Ankara, Moskova ve Bağdat arasında kurulacak ortak analiz merkezinin, İsrail’in bölgedeki askeri faaliyetlerini ve hava sahası ihlallerini anlık olarak izleyeceği iletildi.

İstihbarat yetkilileri, merkezin aynı zamanda DEAŞ’ın muhtemel yeniden yapılanma girişimlerine karşı veri paylaşımı yapacağını da ifade etti.