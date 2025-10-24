Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gazze'de dalgalanan Türk bayrağı katilleri korkuttu! "Türklerin burada olması tam anlamıyla bir felaket"

Gazze’de dalgalanan Türk bayrağı katilleri korkuttu! “Türklerin burada olması tam anlamıyla bir felaket”

Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze’de enkaz kaldırma çalışmalarına katılan Türk bayraklı iş makineleri bile İsrail’in kalbine korku saldı. Siyonist basın, “Türklerin burada olması tam anlamıyla bir felaket” diye yazdı.

İsrail, Hamas ile varılan barış anlaşması sonrası bölgeye giden Türk ekiplerinin Gazze’de bayrağımızı dalgalandırmasından rahatsız oldu. Times of Israel gazetesinde “Gazze’deki Türk Tuzağı” başlıklı analizde ateşkes sonrası ortaya çıkan duruma yer verildi.

"İSRAİL EN BÜYÜK STRATEJİK HATALARINDAN BİRİNİ Mİ YAPTI?'

“İsrail, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın Türkiye’sine Gazze’de aktif bir varlık imkânı tanıyan Trump’ın barış planını kabul ederek en büyük stratejik hatalarından birini mi yaptı?” sorusunun yer aldığı analizde, İsrail’in uzun zamandır hedef tahtasına koyduğu İran ile Türkiye karşılaştırıldı. Türkiye’nin savaş tecrübesi olan bir orduya sahip büyüyen bir donanmaya ve olgunlaşan yerli silah endüstrisine sahip olduğuna dikkat çekildi.

"TAM ANLAMIYLA FELAKET NİTELİĞİNDE"

Suriye’nin ardından Gazze’ye girmesi hâlinde Türkiye’nin, “İsrail’in güneyinde istihbarat ağları kurma, Mısır ile olan yakınlığını kullanarak Doğu Akdeniz’deki en büyük iki donanmayı daha yakın operasyonel temasa geçirerek böylece İsrail’in deniz sınırları boyunca manevra kabiliyetini daraltma” gibi ihtimallerinin olduğu yorumuna yer verildi. Analizde, “Gazze’de dalgalanan Türk bayraklarını görmek tam anlamıyla felaket niteliğinde bir stratejik başarısızlıktır” denildi.

