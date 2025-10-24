Gazze’de dalgalanan Türk bayrağı katilleri korkuttu! “Türklerin burada olması tam anlamıyla bir felaket”

İsrail, Hamas ile varılan barış anlaşması sonrası bölgeye giden Türk ekiplerinin Gazze’de bayrağımızı dalgalandırmasından rahatsız oldu. Times of Israel gazetesinde “Gazze’deki Türk Tuzağı” başlıklı analizde ateşkes sonrası ortaya çıkan duruma yer verildi.

"İSRAİL EN BÜYÜK STRATEJİK HATALARINDAN BİRİNİ Mİ YAPTI?'

“İsrail, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın Türkiye’sine Gazze’de aktif bir varlık imkânı tanıyan Trump’ın barış planını kabul ederek en büyük stratejik hatalarından birini mi yaptı?” sorusunun yer aldığı analizde, İsrail’in uzun zamandır hedef tahtasına koyduğu İran ile Türkiye karşılaştırıldı. Türkiye’nin savaş tecrübesi olan bir orduya sahip büyüyen bir donanmaya ve olgunlaşan yerli silah endüstrisine sahip olduğuna dikkat çekildi.

"TAM ANLAMIYLA FELAKET NİTELİĞİNDE"