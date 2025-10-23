Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Netanyahu'yu Türkiye korkusu sardı! "Gazze'de olmayacaklar"

Netanyahu'yu Türkiye korkusu sardı! "Gazze'de olmayacaklar"

İsrail basınında yer alan habere göre Netanyahu, Türk askerlerinin Gazze'ye girmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ve diğer İsrailli üst düzey yetkililerle de görüşme gerçekleştirmişti.

İsrail basını dün görüşmenin perde arkasını yazmış, Netanyahu'nun şimdiden Türk ordusunun Gazze'deki muhtemel varlığını engellemek için çabalara giriştiğini duyurmuştu.

"TÜRK ORDUSU GAZZE'YE GİREMEZ"

Yine dün ilk kez Türk ordusunun Gazze'ye muhtemel konuşlanması hakkında konuşan Netanyahu, "Bu konuda (Türk güvenlik personelinin Gazze'ye gitmesi konusunda) güçlü görüşlerim var. Bunların ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz? Evet, biliyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

Bugün ise İsrail basını, Netanyahu'nun Türk askerlerinin Gazze'ye girmesine izin vermeyeceklerini söylediğini yazdı. 

 

