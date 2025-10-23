Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Netanyahu, ateşkesin maddelerini uygulamıyor: İsrail, Gazze'de ortak askerî güç istemiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze’ye uluslararası ortak askerî gücün girmemesi için sürekli bahaneler üreten İsrail Başbakanı Netanyahu, bölgede Türk askeri bulunmasına karşı olduğunu ima etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirme planının ikinci aşamasının uygulanması için görüşmeler sürüyor. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes anlaşmasını yerine getirmemek için bahaneler üretiyor.

İsrail devlet televizyonu KAN, Trump’ın planının ikinci aşamasının uygulanması konusunda ABD, İsrail ve Mısır arasında görüş ayrılıklarının olduğunu duyurdu. Trump’ın planında bütün İsrailli esir askerlerin cenazelerinin teslim edilmesinin öngörüldüğü belirtilen haberde “Bununla birlikte Gazze’ye en kısa sürede uluslararası bir Arap askerî gücünün sokulması da bulunuyor.

Mısır da aşamanın bir parçası olarak birkaç gün içinde Gazze’ye yabancı gücün girmesini destekliyor. İsrail ise Hamas’ın dışarıdan yardım almadan daha fazla rehine cesedeni teslim edebileceğini ileri sürerek, yabancı güçlerin gelmesine karşı çıkıyor” denildi. Ateşkesi korumak için Gazze’ye asker göndermek isteyen ülkelerin şekillenmeye başladığı dile getirilen haberde, bu ülkelerin Mısır, Azerbaycan, Katar, Ürdün, Endonezya ve Türkiye olduğu aktarıldı.

RUBIO DA İSRAİL’E GİDİYOR

ABD Başkanı Trump ise ateşkesin devam etmesi için bölgeye Başkan Yardımcısı JD Vance, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’in ardından Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu da gönderiyor. Bugün Tel Aviv’e gelecek olan Rubio, iki gün boyunca ateşkes anlaşmasının uygulanmasını görüşecek.

NETANYAHU, TÜRK ASKERİNE KARŞI ÇIKIYOR

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya geldi. Netanyahu, Gazze’ye Türk güvenlik personelinin gönderilmesini kabul edip etmeyeceği yönündeki soruya “Bu konuda güçlü görüşlerim var. Bunların ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz? Evet, biliyorsunuz” sözleriyle dolaylı şekilde karşı olduğunu belirtti.

