Ankara'dan Tel Aviv'e Batı Şeria tepkisi! "Barbarlık ve sabotajıdır"

Ankara'dan Tel Aviv'e Batı Şeria tepkisi! "Barbarlık ve sabotajıdır"

2 yılı aşkın süredir Batı Şeria'da da soykırım faaliyetlerini sürdüren Netanyahu hükümeti, bölgenin topyekun ilhakını öngören bir tasarıya onay verdi. AK Parti Sözcüsü Çelik, "İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımıdır. Bu tamamen hukuksuz bir saldırganlıktır. İsrail'in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz" açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan da söz konusu tasarıya yönelik kınama geldi.

İsrail Parlamentosu, Gazze'deki kalıcı ateşkes anlaşmasına rağmen, bölgedeki saldırgan tutumunu sürdürüyor.

2 yılı aşkın süredir Batı Şeria'da da soykırım faaliyetlerini sürdüren Netanyahu hükümeti, bölgenin topyekun ilhakını öngören bir tasarıya onay verdi. Parlamentodaki bazı partilerden ise, bu anlaşmanın "ABD ile ilişkileri zedeleyebileceği" söylemleri yükseldi.

DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik attığı adım uluslararası hukuka aykırıdır ve yok hükmündedir. Gazze'de barışın tesisine dönük çabaların sürdüğü bir dönemde atılan bu provokatif adım, bölgede zaten hassas olan güvenlik ve istikrar ortamını tehdit etmektedir" denildi.

Dışişleri, "1967 yılından bu yana İsrail'in işgali altında bulunan Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria Filistin toprağıdır. Batı Şeria'da İsrail'in hukuksuz oldubittilerine izin verilmemelidir. Türkiye, Filistin halkının vazgeçilmez haklarını savunmayı ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi yönündeki çabalara destek vermeyi sürdürecektir" ifadelerine yer verdi.

Ankara'dan Tel Aviv'e 'yasa' tepkisi! Batı Şeria kararına sert açıklama - 1. Resim

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: SOYKIRIM SİYASETİNİN YENİ ADIMI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımıdır. Bu tamamen hukuksuz bir saldırganlıktır." açıklamasında bulundu.

Ömer Çelik sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

Bu saldırganlık, soykırımcı barbarlığın ateşkes sürecine dönük bir sabotajıdır.

Batı Şeria Filistinlilerin öz vatan toprağıdır. İsrail'in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması asla engellenemeyecektir.

