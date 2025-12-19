İmamoğlu’nun 80 milyar liralık hafriyat vurgunu deşifre olunca İBB, yeni döküm alanı açmak için Mavi Göl’e kıydı. İstanbul Arnavutköy’de bulunan ve adını mahalleye veren Mavi Göl’deki çevre katliamını yerinde inceledik. Türkiye’nin en berrak göllerinden biri sadece üç ayda tarlaya çevrildi. İBB, göl suyunun boru ve kanallar ile Alibeyköy Barajı’na taşındığını söylüyordu. Ancak bölgede ne boru ne de kanal vardı. Gölde son bir avuç su kalmıştı.

FATİH SELEK - İBB, hafriyat sahası açmak için Arnavutköy’deki Mavi Göl’ü toprakla doldurarak kuruttu. Adını mahalleye veren göl yok oldu. Vicdan sahipleri tepkili: Burası Türkiye’nin en berrak göllerinden biriydi.

İstanbul Arnavutköy’de bulunan sulak alanlardan Mavi Göl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hafriyat alanı açma bahanesiyle toprakla doldurularak kurutuldu. Adını Bolluca’daki Mavigöl Mahallesi’ne veren göl, üç ay içinde tarlaya çevrildi. Binlerce balık ve su canlısı telef oldu. 300 dönüm alana yayılan gölün en derin yeri 50 metreydi. Hesaplamalara göre, tahminî olarak 5 milyon metreküp tatlı su boşa gitti. Bu, 50 binin üzerinde kişinin yıllık su ihtiyacına denk geliyor.

Çevre katliamına konu olan Mavi Göl’ün bulunduğu alanda uzun yıllar madencilik yapıldı. 90’lı yıllarda madenler terk edildi. Böylece Mavi Göl oluştu. 2000’li yılların başında kurulan mahalleye Mavigöl ismi konuldu.

Mavi Göl

BELGESELLERİ ÇEKİLİYORDU

Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı’nın verdiği bilgiye göre, göl ismini berraklığından alıyordu. Su sporcuları göle geliyor, dalış yapıyordu. Ancak ormanın koynundaki göl, ranta kurban gitti. Mart ayında büyük yolsuzluk operasyonlarıyla sarsılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultangazi Cebeci’deki 80 milyar liralık hafriyat vurgunu ifşa olunca yeni yer aramaya başladı. Belediye yetkilileri, Orman Bölge Müdürlüğünden devralınan alana göz dikti. 437 bin metrekarelik alan için ‘rehabilitasyon’ maksatlı başvuru yapıldı. Onay çıkınca kamyonlar Mavi Göl’e sürüldü. Yaz aylarında başlayan ‘kurutma ve yok etme’ çalışmaları yıl bitmeden tamamlandı. Tabiat harikası Mavi Göl, 13,5 milyon metreküp toprak atılarak tarlaya dönüştürüldü.

Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek, bölgede incelemelerde bulundu.

İBB’DEN KOMİK AÇIKLAMA

Gittik, çevre katliamını yerinde gördük. İBB açıklamasında, suyun boru ve kanallar vasıtasıyla Alibeyköy Barajı’na yönlendirildiğini bildirdi. Ancak bölgede ne bir kanal ne boru gözlemledik. Haritalarda Mavi Göl’ün Alibeyköy Barajı ile alakasının olmadığı ve çok uzakta bulunduğu görülüyor. ‘Taşıdık’ söyleminin komik ve kandırma maksatlı olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Davut Paralı, “Bu kadar suyun taşınması mümkün değil. Göl 300 dönüm araziye kuruluydu. En derin yeri 50 metreydi. Bakmayın yapay denildiğine, iki gözeden besleniyordu. O kadar temizdi ki, berraklığıyla ün yapmıştı. Sporcular dalış için geliyordu. Su altı belgesellerine konu olmuştu. Bir dünya balık ve su altı bitkisi vardı” dedi.

Mavi Göl'ü rant için kuruttular! Ekosistemi mahvettiler, talanı yerinde gördük

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Enver Aysever ile İmamoğlu arasındaki tokalaşma geriliminin perde arkası! Bu gece video yayınlanacak

DİRİ DİRİ GÖMÜLDÜLER

Göl çevresi için sportif faaliyetlerin yapılacağı 600 dönümlük bir proje hazırladıklarını aktaran Paralı şöyle devam etti:

“Yapımını biz üstlenelim dedik. Büyükşehir Belediyesi kabul etmedi. Maalesef, rantı tercih ettiler. Hafriyatçılardan gelecek paraya baktılar. Çevreciler eylem yaptı, itiraz başvurusunda bulunduk, zabıtayı yönlendirdik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisi olmamasına rağmen yazı gönderdi. Başka alan gösterdik, kabul ettiremedik. Tam bir katliam yaşandı. Su altı canlıları diri diri hafriyata gömüldü. Rehabilitasyon izni almışlar. Dünyanın neresinde böyle bir rehabilitasyon örneği var, Allah’ın aşkına bir tane gösterin? ÇED raporuna gerek duyulmadığı belirtilmiş. Çünkü rehabilitasyon diye başvurulmuş. Göl mahallenin sembolüydü, ismini vermişti. Kolektif bir hafıza da gitmiş oldu. Kendi belediyem olsa yine itiraz ederdim. Nitekim böyle bir şeyi AK Partili bir belediye yapsa ortalık yıkılmıştı.”

Mavi Göl'ü rant için kuruttular! Ekosistemi mahvettiler, talanı yerinde gördük

Peki neden başka yer değil de Mavi Göl tercih edildi? Davut Paralı bu soruya “Çünkü yol kenarında. Şehre uzak değil. Bu yüzden ekonomik bulunuyor. Hafriyatçılar daha az yakıt harcayacak?” diye cevap verdi.

Mavigöl Mahallesi Muhtarı Ercan Kahriman da “Bu göl 1996’dan sonra oluştu. İstanbulluların hafta sonu kaçış yerlerinden biriydi. Çok güzel bir yerdi” dedi. İBB gölün can güvenliği riski oluşturduğu bahanesine sarıldı. Muhtar Kahriman “Mümkün değil, göl yerleşim yerine uzak” ifadesini kullandı. Kahriman, “Bir göl daha var inşallah onu da doldurmazlar” diye temennide bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası