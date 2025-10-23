Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hamas ile Ramallah yönetimi masaya oturdu: Savaş sonrası Gazze görüşülecek

Hamas ile Ramallah yönetimi masaya oturdu: Savaş sonrası Gazze görüşülecek

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Hamas ile Ramallah yönetimi masaya oturdu: Savaş sonrası Gazze görüşülecek
Filistin, Hamas, Gazze, Ateşkes, Kahire
Dünya Haberleri  / AFP

Hüseyin eş-Şeyh başkanlığındaki Filistin Yönetimi heyeti, Halil el-Hayya başkanlığındaki Hamas heyeti ile Kahire'de bir araya geldi. Heyetler İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından Gazze'nin geleceğini görüşecek.

Hamas ve Ramallah'taki Filistin yönetimi heyetleri savaş sonrası Gazze'yi görüşmek üzere Kahire'de bir araya geldi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AFP

