Hamas ile Ramallah yönetimi masaya oturdu: Savaş sonrası Gazze görüşülecek
Hüseyin eş-Şeyh başkanlığındaki Filistin Yönetimi heyeti, Halil el-Hayya başkanlığındaki Hamas heyeti ile Kahire'de bir araya geldi. Heyetler İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından Gazze'nin geleceğini görüşecek.
Hamas ve Ramallah'taki Filistin yönetimi heyetleri savaş sonrası Gazze'yi görüşmek üzere Kahire'de bir araya geldi.
Ayrıntılar geliyor...
