İngiltere’nin 2027’de Erasmus+ programına geri dönmesiyle Türk üniversite öğrencileri yeniden İngiltere’ye gidebilecek. Bununla birlikte AB, DiscoverEU programı kapsamında Türkiye’nin de dahil olduğu ülkelerden 40 bin gence ücretsiz Avrupa seyahati imkanı sunuyor.

Programa, 1 Ocak 2007 ile 31 Aralık 2007 tarihleri arasında doğan gençler katılabilecek. Türkiye, İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç ve Sırbistan ile birlikte başvuru hakkı olan ülkeler arasında yer aldı.

Avrupa Komisyonu, DiscoverEU programının yeni turunda 40 bin ücretsiz Avrupa seyahat kartı dağıtılacağını duyurdu. Bu kapsamda 873 kart Macar gençlere ayrılırken, Türkiye dahil Erasmus+ programına katılan ülkelerde yaşayan 18 yaşındaki gençler de başvuru yapabilecek.

ÜCRETSİZ TRENLE AVRUPA TURU

Seçilen gençler, ücretsiz seyahat kartlarıyla Avrupa genelinde 30 güne kadar yolculuk yapabilecek. Kartlar, 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında geçerli olacak. Program öncelikli olarak demiryolu ulaşımını kapsıyor. Ancak otobüs, feribot ve istisnai durumlarda uçak yolculuğu da mümkün olacak.

Gençler ister tek başına ister en fazla beş kişilik gruplar halinde seyahat edebilecek. Böylece Türkiye’den seçilen gençler, Avrupa’nın farklı ülkelerini tek bir kartla dolaşabilecek.