Türk gençleri için Avrupa kapısı ardına kadar açıldı! İki büyük fırsat aynı anda
Avrupa Birliği, Türk gençlerini doğrudan ilgilendiren iki kritik adımı aynı dönemde hayata geçiriyor.
İngiltere’nin 2027’de Erasmus+ programına geri dönmesiyle Türk üniversite öğrencileri yeniden İngiltere’ye gidebilecek. Bununla birlikte AB, DiscoverEU programı kapsamında Türkiye’nin de dahil olduğu ülkelerden 40 bin gence ücretsiz Avrupa seyahati imkanı sunuyor.
TÜRK ÖĞRENCİLER DE BAŞVURABİLECEK
Avrupa Komisyonu, DiscoverEU programının yeni turunda 40 bin ücretsiz Avrupa seyahat kartı dağıtılacağını duyurdu. Bu kapsamda 873 kart Macar gençlere ayrılırken, Türkiye dahil Erasmus+ programına katılan ülkelerde yaşayan 18 yaşındaki gençler de başvuru yapabilecek.
Programa, 1 Ocak 2007 ile 31 Aralık 2007 tarihleri arasında doğan gençler katılabilecek. Türkiye, İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç ve Sırbistan ile birlikte başvuru hakkı olan ülkeler arasında yer aldı.
ÜCRETSİZ TRENLE AVRUPA TURU
Seçilen gençler, ücretsiz seyahat kartlarıyla Avrupa genelinde 30 güne kadar yolculuk yapabilecek. Kartlar, 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında geçerli olacak. Program öncelikli olarak demiryolu ulaşımını kapsıyor. Ancak otobüs, feribot ve istisnai durumlarda uçak yolculuğu da mümkün olacak.
Gençler ister tek başına ister en fazla beş kişilik gruplar halinde seyahat edebilecek. Böylece Türkiye’den seçilen gençler, Avrupa’nın farklı ülkelerini tek bir kartla dolaşabilecek.
2027’DE GERİ DÖNÜŞ NETLEŞTİ
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere’nin 2027 yılında Erasmus+ programına yeniden dahil olacağını duyurdu. AB ile İngiltere arasında yürütülen müzakerelerin tamamlandığı bilgisi paylaşıldı. Böylece Brexit sonrası kopan eğitim köprüsü yeniden kurulmuş oldu.
TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?
Türkiye, Erasmus+ programına dahil ülkeler arasında yer alıyor. İngiltere’nin programa dönüşüyle birlikte Türk üniversite öğrencileri de Erasmus kapsamında yeniden İngiltere’de eğitim alma hakkı kazanacak. Öğrenciler, ek bir uluslararası öğrenim ücreti ödemeden değişim programına katılabilecek.
KÜLTÜR, TARİH VE İNDİRİM FIRSATI
DiscoverEU kapsamında seyahat eden gençler, Avrupa Kültür Başkentleri, UNESCO Dünya Mirası alanları, Avrupa Mirası bölgeleri ve ödüllü şehirleri ziyaret edebilecek. Mimari, müzik, tiyatro, sanat, moda ve tasarım odaklı çok sayıda kültürel deneyim programın parçası olacak.
Ücretsiz seyahat kartına ek olarak katılımcılara, ulaşım, konaklama, yemek, spor ve kültürel etkinliklerde geçerli 40 binden fazla indirim sunan özel bir indirim kartı da verilecek.
TÜRK GENÇLER İÇİN EK DESTEK
Programın fırsat eşitliği kapsamında, daha az imkana sahip gençler için ek finansman ve refakatçi desteği de sağlanacak. Türkiye’de yaşayan adaylar, Avrupa Gençlik Portalı üzerinden test sorularını cevaplayarak başvuru yapabilecek.