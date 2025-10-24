Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rusya, ayçiçeği yağı ve tohumunda gümrük vergi süresini uzattı

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rus hükümeti, ayçiçeği yağı ve tohumuna yönelik ihracat vergilerinin Ağustos 2028'e kadar uzatma kararı aldı. 

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ayçiçeği yağı ve tohumuna ilişkin alınan kararın detaylarına yer verildi.

Ağustos 2026'da sona erecek ayçiçeği yağı ve tohumuna yönelik gümrük vergilerinin Ağustos 2028'e kadar uzatıldığına işaret edilen açıklamada, ayçiçeği tohumunda verginin yüzde 50, yağında ise değişken vergi oranının uygulanacağı belirtildi.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI 

Açıklamada, söz konusu kararın ayçiçeği tohumunun iç piyasada işlenmesi ve vatandaşların ayçiçeği yağına erişimini korumak için alındığı bilgisine yer verildi.

Rusya, dünyanın önde gelen ayçiçeği yağı ve tohumu üreticileri arasında yer alıyor.

