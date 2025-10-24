Merkez Bankası aralıkta faizi indirecek mi? JP Morgan 2025 ve 2026 sonu tahminlerini açıkladı

Merkez Bankası dün 2025 yılının 8'inci faiz kararını açıkladı. Temmuzda 300 baz puan, eylülde 250 baz puan indirime giden Merkez, ekimde de şaşırtmadı. Faiz piyasa beklentisi doğrultusunda 100 baz puan daha indirilerek yüzde 39,50'ye çekildi. Böylece son 3 Para Politikası Kurulu (PPK) kararında faiz 650 baz puan indirilmiş oldu.

GÖZLER 11 ARALIK'TA

Merkez Bankası 2025'in son faiz kararını ise 11 Aralık tarihinde açıklayacak. Milyonlar faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceğini merak ederken, dünyanın en büyük bankası JP Morgan'dan yeni bir tahmin geldi.

MERKEZ BANKASI ARALIK'TA FAİZ İNDİRECEK Mİ?

ABD'li banka ekim ayı faiz kararının piyasa beklentisiyle uyumlu olduğunu belirtti. JP Morgan'a göre, Merkez Bankası aralık ayında da faiz indirimine gidecek. Bankanın indirim beklentisi ise ekim ayında olduğu gibi 100 baz puan. Bu doğrultuda, politika faizinin 2025 yılını yüzde 38,5 seviyesinde tamamlayacağı tahmin edildi.

2026 FAİZ TAHMİNİ

Kurum, 2026’da da faiz indirimlerinin kademeli şekilde devam edeceğini, Merkez Bankası’nın her Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puanlık indirim adımı atarak yılı yüzde 30,5 politika faiziyle tamamlayabileceğini öngördü.