İstanbul’un Sultangazi ilçesinde sağlıklı bir çevre sağlanması amacıyla bazı mahallelerde başlatılan çöp bırakma yasağının kapsamı genişledi. Artık bina önlerine, kaldırıma çöp bırakmak 10 değil 12 mahallede yasak.

Çevre kirliliğinin önüne geçmek için yeni bir uygulamaya imza atan Sultangazi Belediyesi, uygulama alanını daha da genişletti. Daha önce belediye tarafından toplamda 10 mahallede bina önlerine, kaldırımlara ve boş arsalara çöp bırakmak yasaklanmıştı.

10’DAN 12’YE YÜKSELDİ

Kısa zamanda yasağın tüm mahallelerde uygulanması planlanırken, yasak sınırı genişledi. Belediye çöp yasağı uygulanan mahalle sayısını 10’dan 12’ye çıkardı.

Sultangazi’de çöp yasağı genişledi! Mahalle sayısı 10’dan 12’ye çıktı

UYMAYANA PARA CEZASI

Çöp yasağının uygulanmaya başladığı mahallelerde, çöpler çöp koteyneri yerine sokak ortasında atıldığı takdirde ise idari para cezası uygulanıyor.

“TAMAMINDA GEÇERLİ OLACAK”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, tüm mahallelerde bu uygulamayı yapmayı hedeflerini belirterek şunları söyledi:

Uygulamanın geçerli olduğu 10 mahallemizde ekiplerimiz çöp yasağına uyup uyulmadığını sürekli denetliyordu. Yasağın uygulandığı mahallenin sayısı 12'ye yükseltildi. Yunus Emre ve Esentepe Mahallelerimize de çöp konteynerlerimizi sık aralıklarla yerleştirdik. Kısa zamanda 15 mahallemizin tamamında uygulamamız geçerli olacak. Vatandaşlarımızdan ricamız komşularımızın çöp yasağı konusunda daha duyarlı olmalılar.

