Bulgaristan vizesi Schengen mi, Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi mi? Cascade kuralı artık uygulamaya açıldı!

Bulgaristan vizesi Schengen mi, Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi mi merak ediliyor. Bulgaristan vizesinin Schengen geçerliliği, Bulgaristan'ın Avrupa Birliği üyeliği ve vizenin Avrupa’da kullanım durumu vatandaşların araştırdığı başlıklar arasında.

BULGARİSTAN VİZESİ SCHENGEN Mİ?

Bulgaristan 1 Ocak 2025 itibarıyla Schengen Bölgesi’ne resmen dahil oldu. Avrupa Birliği Konseyi’nin aldığı karar doğrultusunda Bulgaristan ve Romanya artık Schengen’in serbest dolaşım alanında yer alıyor.

Bu sebeple de Bulgaristan’a alınan vizeler, Schengen kapsamında geçerli kabul ediliyor. Türk vatandaşları da geçerli Schengen vizeleriyle Bulgaristan’a da giriş yapabiliyor.

BULGARİSTAN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ Mİ?

Bulgaristan 2007 yılında Romanya ile birlikte Avrupa Birliği’ne üye oldu ama Schengen Bölgesi’ne tam katılımı yıllarca ertelendi.

Göç ve güvenlik konularındaki vetoların kaldırılmasının ardından 2025’te Schengen üyeliği de kesinleşti. Böylece Bulgaristan hem Avrupa Birliği’nin hem de Schengen Bölgesi’nin bir parçası haline geldi.

BULGARİSTAN VİZESİ AVRUPA'DA GEÇERLİ Mİ?

Bulgaristan’ın Schengen üyeliğiyle birlikte ülke için alınan vizeler artık Avrupa’daki Schengen ülkelerinde de geçerli oluyor. Aynı şekilde, geçerli bir Schengen vizesi olan Türk vatandaşları Bulgaristan’a ayrıca vize almadan giriş yapabiliyor.

Schengen dışındaki Avrupa ülkeleri için Bulgaristan vizesi tek başına geçerli sayılmıyor.

AB ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ?

Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Portekiz, Polonya, Çekya, Slovakya, Slovenya, Macaristan, Avusturya, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Malta, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, İrlanda, Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan bulunuyor.