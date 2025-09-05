Bulgaristan’da Türklere yeni vize dönemi! Kapılar açıldı

Avrupa Birliği’nin Türk vatandaşlarına Schengen vizesinde sağladığı kolaylık, Bulgaristan’da turizm sektörünü adeta ayağa kaldırdı.

Bulgaristan Turizm Bakanı Miroslav Borshosh, Türkiye’nin ülkenin en büyük beş turizm pazarı arasında yer aldığını hatırlatarak, “Bu karar Bulgaristan turizmine tarihi bir ivme kazandıracak” dedi.

Sofya yönetimi, Türkiye’nin Bulgaristan için en büyük 5 turizm pazarından biri olduğunu vurgularken, yeni uygulamayla Türk turist sayısında tarihi artış yaşandığı duyurdu.

BAKAN BORSHOSH: TÜRK TURİSTLERDE OLAĞANÜSTÜ ARTIŞ VAR

Bulgaristan Turizm Bakanı Miroslav Borshosh, mecliste yaptığı açıklamada, Türk turistlerin sayısında yılın ilk yarısında %61,6 artış görüldüğünü söyledi.

Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre, Ocak-Mayıs 2025 döneminde 110 binden fazla Türk turist Bulgaristan’ı ziyaret etti.

Borshosh, “Bu büyüme özellikle kış turizminde çok belirgin oldu. Türkiye bizim için en stratejik pazarlardan biri” ifadelerini kullandı.

1, 3 VE 5 YILLIK VİZELER DÖNEMİ Avrupa Birliği’nin Türk vatandaşları için başlattığı “kademeli vize (Cascade)” sistemi, Yunanistan tarafından da uygulamaya alındı. Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alması artık çok daha kolay olacak. Yunanistan’ın Türkiye’deki yetkili merkezi Kosmos Vize Hizmetleri, yeni kolaylıkları duyurdu. 15 Temmuz 2025’te yürürlüğe giren uygulama, Türkiye’den Schengen vizesi başvurusu yapan tüm vatandaşları kapsıyor. Son 3 yılda iki kez Schengen alıp sorunsuz kullananlara 1 yıllık çok girişli vize verilecek. Bu vizeyi doğru kullananlar, pasaport süresi elverdiği takdirde 3 yıl ve ardından 5 yıl süreli çok girişli vizeye geçebilecek. İlk başvuruda ise seyahat süresine uygun kısa süreli tek veya çok girişli vize düzenlenecek. Tek istisna: kamyon şoförleri bu uygulamanın dışında tutuldu.

İLK ADIM KISA, SONRASI UZUN VADELİ

Cascade Kuralı’na göre, Schengen vizesine ilk başvuran kişilere genellikle kısa süreli ya da tek girişli vize veriliyor. Ancak bu vizeyi yasalara uygun şekilde kullanan başvuru sahipleri, sonraki başvurularında bir yıl, iki yıl ve hatta beş yıla kadar çok girişli vizeler alabiliyor.

Son iki yıl içinde üç kez vize alıp bunları düzgün kullanan bir kişiye bir yıl geçerli çok girişli vize verilmesi, iki yıllık vizesini sorunsuz kullanan bir kişiye ise beş yıllık vize verilmesi öneriliyor.

VİZE KRİZİ BİTİYOR MU?

Son yıllarda Türk vatandaşlarının Schengen randevularında yaşadığı uzun bekleme süreci büyük tepkilere yol açmıştı. AB’nin yeni sistemi, “güvenilir yolculara kolaylık” ilkesiyle bu sorunu hafifletmeyi hedefliyor.

AB Delegasyonu, daha önce yaptığı açıklamada, bu kararın Türkiye-AB göç yönetimi iş birliği kapsamında alındığını vurgulamıştı.

BULGARİSTAN TÜRK MEDYASINA AÇILIYOR

Bulgaristan, tanıtım stratejisini Türkiye’ye yönlendirdi. Bakan Borshosh, 2026’da Türk basınında daha fazla görünürlük hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Google, YouTube ve Meta üzerinden dijital kampanyalara bütçe ayrıldığını açıkladı.

TÜRK TURİSTLERİN YÜKSELİŞİ SÜRECEK

AB’nin Schengen kolaylığı ile birlikte Bulgaristan’ın 2026’da Türk turist sayısını rekor seviyelere çıkarması bekleniyor.