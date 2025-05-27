Schengen vizesinde 'Cascade Kuralı' dönemi! Vize süresi kademeli uzayacak

Avrupa kapılarını düzenli ziyaret edenlere iyi haber! Schengen vizesine her seferinde sıfırdan başvurmak zorunda kalanlar için yeni bir dönem başlıyor. Avrupa Birliği'nin hayata geçirdiği "Cascade Kuralı" ile artık vize süresi adım adım uzayacak.

Avrupa’ya gitmek isteyenler dikkat! Schengen vizesi başvurularında yeni dönem başlıyor. Avrupa Komisyonu’nun güncellediği Vize Kodu El Kitabı’na göre artık vize geçerlilik süreleri kademeli olarak artırılabilecek.

'Cascade Kuralı' adı verilen bu uygulama, doğru şekilde kullanılan vizelere daha uzun süreli vize verilmesinin yolunu açıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Almanya’nın İzmir Başkonsolosu da yeni sistemin Türkiye’de daha etkin uygulanacağını duyurdu.

İLK ADIM KISA, SONRASI UZUN VADELİ

Cascade Kuralı’na göre, Schengen vizesine ilk başvuran kişilere genellikle kısa süreli ya da tek girişli vize veriliyor. Ancak bu vizeyi yasalara uygun şekilde kullanan başvuru sahipleri, sonraki başvurularında bir yıl, iki yıl ve hatta beş yıla kadar çok girişli vizeler alabiliyor.

"Son iki yıl içinde üç kez vize alıp bunları düzgün kullanan bir kişiye bir yıl geçerli çok girişli vize verilmesi, iki yıllık vizesini sorunsuz kullanan bir kişiye ise beş yıllık vize verilmesi öneriliyor."

ALMANYA'DAN AÇIKLAMA: İŞ İNSANI VE ÖĞRENCİYE ÖNCELİK

Almanya’nın İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, İzmir’de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, “Vizede öncelik iş insanları ve öğrencilere tanınıyor” dedi. Schröer, turist kategorisindeki başvuru sahiplerinin ise yoğunluk nedeniyle birkaç ay beklemek zorunda kalabileceğini belirtti.

Ticari vize danışmanlık şirketlerinin devreye girmesinin sürece herhangi bir katkı sağlamadığını da vurgulayan Schröer, başvuruların doğrudan yapılmasının yeterli olduğunu ifade etti.

CASCADE KURALI NEDİR?

“Cascade” kelimesi İngilizce'de “kademeli” anlamına geliyor. Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 26 Haziran 2024 tarihli el kitabında, bu kural açıkça tanımlanıyor. Kural, vizelerin düzenli ve sorunsuz kullanımını ödüllendiren bir sistem öngörüyor.

Ancak uygulamanın bağlayıcı olmadığına da dikkat çekiliyor. Örneğin, kısa süreli bir iş sözleşmesiyle başvuru yapılması halinde, adayın Cascade Kuralı kriterlerini taşısa bile vize süresi, sözleşme süresiyle sınırlı tutulabiliyor.

TÜRKİYE'DEN 1,17 MİLYON BAŞVURU

2024 yılında Türkiye'den Schengen bölgesine yapılan vize başvurusu sayısı 1 milyon 173 bin 917’ye ulaştı. Bu rakamla Türkiye, Çin’in ardından en çok vize başvurusu yapan ikinci ülke oldu.

Başvuruların 993 bini olumlu sonuçlanırken, 645 binden fazlası çok girişli vize olarak verildi. Türkiye’nin vize ret oranı yüzde 14,5 ile bir önceki yılın altına düştü.