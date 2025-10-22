Üç yılda mezuniyet yüzleri güldürdü! Öğrenciler kısa sürede mesleğe atılmak istiyor

MAHMUT ÖZAY İSTANBUL - Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretim sistemini daha verimli, esnek ve uluslararası standartlarla uyumlu hâle getirmek maksadıyla kapsamlı bir reform süreci başlattı. İsteyen ve başarılı olan öğrenciler lisans eğitimlerini üç yılda tamamlayarak mezun olabilecek. Bu kapsamda ders planlarının sadeleştirilmesi, kredi sisteminin yeniden yapılandırılması ve yaz okullarında üst sınıftan ders alma yönündeki çalışmalar devam ediyor. Düzenleme ile yükseköğretimde kalite ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversite programlarında ders içeriklerinin sadeleştirileceğini ve ders sayısının azaltılacağını açıkladı. Bu sayede öğrencilerin proje, uygulama ve araştırmalara yönlenebileceğini vurgulayan Özvar, yapılacak değişikliklerle birlikte birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi lisans programını üç yılda tamamlama imkânına kavuşulacağını belirtti.

Gerçekleşecek reformlarla birlikte yükseköğretim sisteminin daha verimli ve uluslararası standartlarla uyumlu bir yapıya ulaşacağını ifade eden Özvar, “Artık yalnızca teorik bilgiye dayalı değil, öğrencilerimizi mesleki tecrübe ile erkenden buluşturan, onları hem bilimsel araştırmaya hem de iş dünyasına güçlü şekilde hazırlayan bir yaklaşımı merkeze alıyoruz” dedi. Reform çalışmalarına ilişkin kamuoyunda da olumlu bir yaklaşım gözlenirken, öğrenciler ve aileler lisans öğrenim süresinin üç yıla indirilmesinin hayata erken atılmayı ve ekonomik avantajlar sağlayacağı için memnuniyetlerini ifade etti.

DAR GELİRLİ AİLELERE NEFES ALDIRACAK

Lisans süresinin kısalmasına yönelik çalışmalar aileleri memnun etti.

Bu sürecin ekonomik anlamda çoğu memur, çiftçi ve esnaf aile için olumlu olacağını söyleyen veliler şöyle konuştu:

Gençler ailelerine yük olmamak için bir an önce hayata atılmak istiyor. İmkânlarından kısarak çocuklarını okutan aileler için çok olumlu olacak.

Öğrenci başarılıysa ve 3 yılda programını bitirebiliyorsa neden daha önce bitirmiş olmasın?

Ders kredilerini tamamladığı takdirde öğrencilerin üç yılda mezun olabilmesi mümkün. Bazı üniversitelerde yaz dönem uygulamaları da var. Toplam krediler tamamlandığında erken mezuniyet sağlanabiliyor. İsabetli bir düzenleme olur.

YENİ SİSTEM TAM NOT ALDI

Lisans eğitiminin 3 yıla indirilecek olmasına ilişkin görüşülen öğrenciler şunları söylediler:

Hepimiz bir an önce kendi ayaklarımız üzerinde durmak, meslek hayatına hızlı adapte olmak istiyoruz.

Üstten ders alıp programı üç yılda tamamlamak çok mantıklı. Dördüncü yılda staj yaparak kendimi daha fazla geliştirebilirim. Üç yılda mezun olup dördüncü yılda mesleki deneyim kazanmak bence çok doğru bir yaklaşım.

Düzenlemeler çok yerinde bir karar. Böylece iş hayatına daha erken atılır, zaman kaybı yaşamam. Umarım gerçekleşir.

Önerilen sistem iş gücü piyasasına katkı sağlayacak. Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?

Bazı lisans bölümleri teknik açıdan zorluklar içermesine rağmen üç yılda bitirilebilir. İnsanlar artık iki yıllık bölümleri tercih ediyor çünkü kısa sürede mesleğe atılmak istiyorlar.

Lisans süresinin üç yıla indirilmesi mantıklı geldi. Bunun tercihe bağlı olması güzel bir uygulama olur.

Dört yıl olması ekonomik olarak bizleri çok zorluyor. Üç yıla düşürülmesi başarılı öğrenciler için büyük bir avantaj. Kalbim dört yıl olmasını istiyor ama aklım ve mantığım üç yılın daha uygun olduğunu söylüyor.

Bu uygulama bizim dönemimizde olsaydı, çok daha verimli olabilirdi.

Doktora öğrencisiyim. Lisans eğitiminin üç yıla düşmesi bazı bölümler için avantaj olacaktır. Başarılı öğrenciler için bir yıl erken mezun olmak çok kıymetli.

Üç yıl içinde mezuniyet hakkı verilseydi, daha erken yüksek lisansa başlayabilir, doktoramı da kısa sürede tamamlayabilirdim. Dördüncü yılda zaten birçok öğrenci KPSS, YDS veya iş hayatına hazırlık yapıyor.