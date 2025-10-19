Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Erdoğan'dan 'üzerinde biraz daha çalışın' talimatı! Liselerin kısaltılması rafa kalktı

- Güncelleme:
12 yıllık zorunlu eğitimi kısaltacak “2+2 modeli” kabinede Cumhurbaşkanı’na sunuldu. Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, ilk iki yılın ardından lise diploması için fırsat tanıyan model hakkında olumsuz rapor hazırladı. Erdoğan da “Üzerinde biraz daha çalışın” talimatı verdi.

MAHMUT ÖZAY - Kamuoyunda uzun süredir konuşulan“zorunlu eğitimin kısaltılması” önerisi hem olumlu hem de eleştirel yönleriyle çok tartışılıyordu. Bütün bu görüşlerden yola çıkan Millî Eğitim Bakanlığı, yeni lise modeli için bir rapor hazırlayarak kabinede sunum yaptı. Edindiğimiz bilgilere göre bakanlığın kabinede önerdiği model 2+2 şeklinde... Öğrenciler, ilk iki yılı tamamladıktan sonra isterlerse eğitimlerine son verip temel diploma alabilecek, tercih edenler kalan iki yılda mesleki ya da akademik eğitime yönelebilecekti. Böylece sistem, eğitimi iki yıla düşürmeyi değil, öğrencilerin yeteneklerine göre yönlendirilebileceği esnek bir yapı kurmayı amaçlıyordu.

Erdoğan'dan 'üzerinde biraz daha çalışın' talimatı! Liselerin kısaltılması rafa kalktı - 1. Resim

BİRAZ DAHA ÇALIŞILSIN

Kabinede yapılan sunumun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Taslak üzerinde biraz daha çalışın” dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararı almasında eğitimci ve sendikaların eleştirilerinin yanı sıra özellikle Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun sunduğu değerlendirme raporunun etkili olduğu ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Politikaları Kurulunun sunduğu raporda 2+2 modelinin, özellikle dezavantajlı bölgelerde eğitimde dışlanma ya da okulu erken terk etme gibi olumsuz sonuçlar doğabileceği uyarısı yapıldı.

Erdoğan'dan 'üzerinde biraz daha çalışın' talimatı! Liselerin kısaltılması rafa kalktı - 2. Resim

NORM FAZLALIĞI ENDİŞESİ

Bunun yanı sıra 2012 yılında 4+4+4 sistemine geçildiğinde, yani ilkokul eğitiminin beş yıldan dört yıla inmesinden dolayı 42 bin 500 sınıf öğretmeni norm fazlası olmuştu. Benzer bir durumun yaşanacağı ve öğretmenlerin etkilenme ihtimali endişesi dile getirildi. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, yani yeni müfredatının uygulanmasında ikinci eğitim öğretim yılına yeni girilmişken, atılan yeni adımların, yapılan yeni düzenlemelerin tam olarak oturması için çalışmaların bir süre daha devam etmesi gerektiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun, Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirdiği zoom toplantısında da benzer eleştirileri ifade ettiği ve “Süre ve biçimin değil; nitelik ve anlam tartışılmalı” dediği öğrenildi.

Erdoğan'dan 'üzerinde biraz daha çalışın' talimatı! Liselerin kısaltılması rafa kalktı - 3. Resim

Öte yandan Eğitim Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimat vermesi durumunda yeni lise modeli için bir rapor çalışması yapacaklarını da belirtti.

