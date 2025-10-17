Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Eğitim > Zorunlu eğitim kısalıyor: Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne geldi

Zorunlu eğitim kısalıyor: Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zorunlu eğitim kısalıyor: Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın önüne geldi
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

12 yıllık zorunlu eğitimin kısalmasında önemli bir adım atıldı. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda lise eğitiminin yeniden yapılandırılması konusunun ele alındığını ve hazırlanan değerlendirme raporunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edildiğini duyurdu.

Son dakika haberi... Zorunlu eğitim sisteminde lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırlanan değerlendirme raporunda yeni bir gelişme yaşandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULDU

Türkiye’de zorunlu eğitimin yapısında köklü değişiklik yolda. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun hazırladığı lise eğitiminin yeniden yapılandırılması değerlendirme raporu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu.

Zorunlu eğitim kısalıyor: Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne geldi - 1. Resim

ZORUNLU EĞİTİM KISALIYOR

Kurul, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle birlikte yürüttüğü çalışmada, zorunlu eğitimin süresine dair mevcut sistemin eleştirisini ve olası alternatifleri tartışmaya açtı. Bu çerçevede kamuoyunda “12 yıllık zorunlu eğitim” uygulamasının azaltılıp azaltılmayacağı tartışmaları da yoğunlaşmış durumda. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçmişte yaptığı açıklamalarda, "12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azalması yönünde bir kamuoyu oluştuğunu" ve bu konuda revizyon planladıklarını belirtmişti. Reform önerileri arasında lise kademesinin bazı sınıflarının isteğe bağlı hâle getirilmesi ya da zorunlu eğitim süresinin kısaltılması gibi seçenekler de yer alıyor.

AVRUPA'DA ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ DAHA KISA

Bu tartışmalar dünya genelinde de benzer örneklerle destekleniyor. Eurydice’nin verilerine göre Avrupa ülkelerinde tam zamanlı zorunlu eğitim genellikle 10–11 yıl sürüyor ve 15–16 yaşlara kadar devam ediyor. Örneğin Belçika, Lüksemburg, Portekiz ve bazı Birleşik Krallık bölgelerinde zorunlu eğitim süresi 12 yıl olmakla birlikte, birçok ülkede bu sürenin daha kısa olduğu biliniyor. Bu tablo, Türkiye’deki 12 yıllık zorunlu eğitim uygulamasının uluslararası normlara göre uzun duran istisnai bir model olabileceği tartışmasını güçlendiriyor.

Zorunlu eğitim kısalıyor: Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne geldi - 2. Resim

OLASI ETKİLER VE TARTIŞMALAR

Zorunlu eğitimin kısaltılması önerisi, hem olumlu hem de eleştirel yönleriyle gündeme geliyor. Destekleyenler, lise döneminde öğrencilerin isteğe bağlı mesleki ya da teknik yönelimlere daha hızlı geçiş yapabileceğini, eğitim sisteminin esnekleşeceğini savunuyor. Ancak karşı görüşler de altyapı, eşit erişim, müfredat yoğunluğu gibi riskleri öne çıkarıyor. Zorunlu eğitimin azaltılması hâlinde, özellikle dezavantajlı bölgelerde eğitimde dışlanma ya da okulu erken terk etme gibi olumsuz sonuçlar doğabileceği uyarısı yapılıyor.

11. SINIFTA DİPLOMA, 12'DE UZMANLAŞMA

Türk Eğitim Derneğinin düşünce kuruluşu TEDMEM, tartışmalar sürerken "Ortaöğretimi Yeniden Düşünmek" başlıklı bir rapor yayınlamıştı. "Türkiye artık eğitime erişimi değil, eğitimin niteliğini tartışmalıdır." denilen raporda istihdama katılmak isteyen liselilere 11. sınıf sonunda diploma verilmesi; 12. sınıfın ise uzmanlaşma olması teklif edilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç tek celsede boşandı! Dikkat çeken tazminat ve nafaka detayı…VGM burs sonuçları açıklandı mı, ortaöğrenim burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrupa’nın en iyi üniversiteleri Türk gençleri için geliyor - EğitimAvrupa’nın en iyi üniversiteleri Türk gençleri için geliyorVali Gül’den barınma bekleyen üniversitelilere müjde: 8 bin öğrenciye yeni yurt yolda - EğitimVali Gül’den barınma bekleyen üniversitelilere müjde: 8 bin öğrenciye yeni yurt yoldaSözleşmeli öğretmen atamalarında tarih belli oldu! Bakanlıktan açıklama - EğitimSözleşmeli öğretmen atamalarında tarih belli oldu!Mevsimlik işçilerin çocuklarına eğitim desteği! MEB öğrenme kayıplarını giderecek - EğitimMevsimlik işçilerin çocuklarına eğitim desteği! MEB öğrenme kayıplarını giderecekZorunlu eğitim süresini kısaltırken norm fazlalığına dikkat! Türk Eğitim-Sen'den kritik uyarı - EğitimZorunlu eğitim süresini kısaltırken norm fazlalığına dikkat!Ek kontenjanla yerleşenlerin yurt başvuruları başladı! Son gün yarın... - EğitimEk kontenjanla yerleşenlerin yurt başvuruları başladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...