Zorunlu eğitim süresini kısaltırken norm fazlalığına dikkat! Türk Eğitim-Sen'den kritik uyarı

MAHMUT ÖZAY - 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasında sona gelindi. 4+4+4 eğitim sisteminin son 4 yılı ile ilgili değişiklik kabinede masaya yatırıldı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, süreyi kısaltırken oluşabilecek norm fazlası öğretmenler konusunda uyarılarda bulundu.

Başkan Geylan şunları söyledi:

Geride bırakılan eğitim-öğretim yılında 904 bin öğrenci üniversiteden mezun oldu. Peki, bu gençlerimizin yüzde kaçı eğitim aldığı alan ile ilgili istihdam edildi? Bu durum çok acıdır. Şu anda yaklaşık 500 bin eğitim fakültesi mezunu, 800 bin civarında iktisadi ve idari bilimler mezunu genç işsiz durumdadır.

Dolayısıyla eğitim ile istihdam ilişkisinin iyi kurgulanması gerekiyor. Bunun yolu ise mesleki eğitimin özendirilmesi ve güçlendirilmesidir. Özellikle sanayi sektöründe yetişmiş kalifiye ara eleman eksikliği sıklıkla haberlerde dile getirilmektedir. Bunun altında yatan temel problem, mesleki eğitimin yetersizliğidir. Mesleki eğitim, sanayi sektörünün ihtiyaçlarına göre donatılmalıdır. Aksi takdirde bu konuyu hâlen konuşmaya devam ederiz.

Lise eğitiminde uygulanması planlanan 3+1, 2+2 gibi yeni modellerin ortaya çıkarabileceği sorunların çok iyi tartışılması gerekir. Çünkü önemli sayıda öğretmen norm fazlası durumunda kalabilir.