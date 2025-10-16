Zorunlu eğitim süresini kısaltırken norm fazlalığına dikkat! Türk Eğitim-Sen'den kritik uyarı
12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasıyla ilgili kabinede alınacak kararların, öğretmen norm fazlası ve öğrencilerin okullaşma oranları açısından dikkatle değerlendirilmesi gereken riskler taşıdığı belirtildi. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, özellikle mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve kademeler arası yönlendirmelerin doğru yapılmasının bu sürecin başarıyla yönetilmesi için kritik olduğunu vurguladı.
MAHMUT ÖZAY - 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasında sona gelindi. 4+4+4 eğitim sisteminin son 4 yılı ile ilgili değişiklik kabinede masaya yatırıldı.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, süreyi kısaltırken oluşabilecek norm fazlası öğretmenler konusunda uyarılarda bulundu.
Başkan Geylan şunları söyledi:
Geride bırakılan eğitim-öğretim yılında 904 bin öğrenci üniversiteden mezun oldu. Peki, bu gençlerimizin yüzde kaçı eğitim aldığı alan ile ilgili istihdam edildi? Bu durum çok acıdır. Şu anda yaklaşık 500 bin eğitim fakültesi mezunu, 800 bin civarında iktisadi ve idari bilimler mezunu genç işsiz durumdadır.
BAZI RİSKLER VAR
Dolayısıyla eğitim ile istihdam ilişkisinin iyi kurgulanması gerekiyor. Bunun yolu ise mesleki eğitimin özendirilmesi ve güçlendirilmesidir. Özellikle sanayi sektöründe yetişmiş kalifiye ara eleman eksikliği sıklıkla haberlerde dile getirilmektedir. Bunun altında yatan temel problem, mesleki eğitimin yetersizliğidir. Mesleki eğitim, sanayi sektörünün ihtiyaçlarına göre donatılmalıdır. Aksi takdirde bu konuyu hâlen konuşmaya devam ederiz.
Lise eğitiminde uygulanması planlanan 3+1, 2+2 gibi yeni modellerin ortaya çıkarabileceği sorunların çok iyi tartışılması gerekir. Çünkü önemli sayıda öğretmen norm fazlası durumunda kalabilir.
Ayrıca, "bilindiği gibi, 2012 yılında 4+4+4 sistemine geçildiğinde, yani ilkokul eğitiminin 5 yıldan 4 yıla inmesinden dolayı 42 bin 500 sınıf öğretmeni norm fazlası olmuştu" diyen Geylan, sözlerine şöyle devam etti:
Bu durumun benzerinin yaşanmaması için iyi analiz yapılmalıdır.
İkinci olarak, o yaş grubundaki çocukların okullaşma oranı olumsuz etkilenir mi? Bu da bir risktir. Bu risklerin ortadan kaldırılması için kademeler arası geçişlerde yönlendirmeler iyi yapılmalı ve mesleki eğitim güçlendirilmelidir.