30 ilde orman okulu kurulacak! 40 bin öğrenciye eğitim verildi

MAHMUT ÖZAY - Son 10 yılda 28 bin orman yangını, 29 bin 500 kırsal yangın çıktı. Bu yangınlarda toplam 255 bin hektar alan yandı.

2025 yılında ise 2 bin 800 orman, 4 bin kırsal olmak üzere 6 bin 800 yangın meydana geldi; bu yangınlarda toplam 80 bin hektar alan kül oldu.

Artan yangınların bir nebze olsun azalması, çocukların ormanla güçlü ve sürdürülebilir bir bağ kurması, doğaya karşı duyarlılık geliştirmeleri ve iklim değişikliği gibi konularda farkındalık kazanmaları amacıyla Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Orman Okulları Projesini hayata geçirdi.

Şu ana kadar Trabzon, Bursa, İstanbul, Mersin ve Tarsus’ta 5 Orman Okulu kuruldu.

Proje ile hedef, Türkiye’nin dört bir yanında çevre bilinci yüksek bireyler yetiştirmek.

“Doğaya dokunan çocuklar, geleceğe umut olur” anlayışıyla hayata geçirilen projede sorularımızı cevaplayan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Bugüne kadar Orman Okulları ile yaklaşık 40 bin öğrenciye doğa eğitimi verdik. Altı ay içerisinde 10, iki yıl içerisinde de 30 bölge müdürlüğümüzün tamamında Orman Okulları yer alacak.” dedi.

AVRUPA’DA LİDERİZ

Bekir Karacabey, “Orman alanlarının sürdürülebilir bir şekilde devamlılığını sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) 2020 raporuna baktığımızda, dünyada orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralamasında Türkiye dünya altıncısı, Avrupa birincisi olarak yer alıyor.

Yine en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında da aynı raporda Türkiye Avrupa’da birinci, dünyada ise dördüncü sırada bulunuyor.

Bu yönüyle bakıldığında, bizden önceki meslektaşlarımızın yaptığı başarılı çalışmaların meyvelerini aldığımızı görüyoruz.

Ülkemiz, dünyada orman varlığı azalma eğilimindeyken, bunun tam tersine orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri. Avrupa’da da bu alanda lider konuma yükselmiş durumdayız.” ifadelerini kullandı.

FİDAN DAĞITILACAK

Türkiye’de 2019 yılından bu yana 11 Kasım, “Millî Ağaçlandırma Günü” olarak kutlanıyor. Beş yılda 34 milyon 733 bin fidan toprakla buluştu, 40 bin hektardan fazla alan ağaçlandırıldı.

Bu yıl da benzer hazırlıklar devam ediyor. Öğrencilere, Millî Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında dikmeleri için okullara fidan dağıtılacak. Sahaların sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, fidan dikim ve bakım çalışmalarında periyodik teknik destek sunulacak. Uygulamanın gerçekleştirildiği okullarda öğretmen ve öğrencilere anket yapılarak, uygulamaların çıktıları izlenecek.