2025'te 6 bin 800 orman yangını çıktı: 80 bin hektar yandı

2025’te 6 bin 800 orman yangını çıktı: 80 bin hektar yandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
2025’te 6 bin 800 orman yangını çıktı: 80 bin hektar yandı
Doç. Dr. Serhun Sağlam, 2025’te henüz ekim ayına gelinmeden son yılların en yüksek orman yangını rakamlarına ulaşıldığını belirtti. Sağlam, yangınların çoğunun dikkatsizlik ve insan kaynaklı hatalardan kaynaklandığını vurguladı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhun Sağlam, yangınlara ilişkin çarpıcı veriler açıkladı.

2025 yılında henüz 10’uncu ayda olunmasına rağmen, yangınlarda ikinci (alansal olarak) yüksek rakama ulaşıldığını kaydeden Serhun Sağlam şunları söyledi:

"Son 10 yılda 28 bin orman yangını, 29 bin 500 kırsalda yangın çıktı, toplam 255 bin hektar alan yandı. Sadece bu yıl 2 bin 800 orman, 4 bin kırsal olmak üzere toplam 6 bin 800 yangında 80 bin hektar yandı. 2021 yılında kaybettiğimiz 139 bin 503 hektarlık alandan sonra en yüksek rakam."

Yangınlar için Ege ve Akdeniz’de 15 Ekim’e kadarki sürenin de riskli olduğunu ifade eden Sağlam, İstanbul ve çevre illerde hava sıcaklığının düşmesiyle bu tehlikenin daha düşük olduğunu dile getirdi.

Doç. Dr. Sağlam, çıkış sebebine ilişkin de şunları söyledi:

"Yüzde 50’ye yakın yangında kasıt var mı bilmiyoruz. Başta dikkatsizlik, aracıyla yolculuk edenlerin izmarit atması, anız yakanlar ve arıcıların tütsüleme işlemi, enerji nakil hatları, şimşekler, yangınların çıkmasında etkili olabiliyor."

