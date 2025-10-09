2025’te 6 bin 800 orman yangını çıktı: 80 bin hektar yandı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhun Sağlam, yangınlara ilişkin çarpıcı veriler açıkladı.

2025 yılında henüz 10’uncu ayda olunmasına rağmen, yangınlarda ikinci (alansal olarak) yüksek rakama ulaşıldığını kaydeden Serhun Sağlam şunları söyledi:

"Son 10 yılda 28 bin orman yangını, 29 bin 500 kırsalda yangın çıktı, toplam 255 bin hektar alan yandı. Sadece bu yıl 2 bin 800 orman, 4 bin kırsal olmak üzere toplam 6 bin 800 yangında 80 bin hektar yandı. 2021 yılında kaybettiğimiz 139 bin 503 hektarlık alandan sonra en yüksek rakam."

Yangınlar için Ege ve Akdeniz’de 15 Ekim’e kadarki sürenin de riskli olduğunu ifade eden Sağlam, İstanbul ve çevre illerde hava sıcaklığının düşmesiyle bu tehlikenin daha düşük olduğunu dile getirdi.

Doç. Dr. Sağlam, çıkış sebebine ilişkin de şunları söyledi: