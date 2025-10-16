Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Suçüstü yakalanan şahin avcılarına milyonluk ceza

Suçüstü yakalanan şahin avcılarına milyonluk ceza

3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kars’ta yasa dışı avcılığa geçit verilmedi. Şahin avlayan iki kişi suçüstü yakalanırken, 1 milyon 146 bin lira para cezası kesildi ve çok sayıda kuş doğaya geri salındı.

Türkiye’de yasa dışı avcılıkla mücadele sürerken, tabiatı ve yaban hayatını koruma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Kars’ın Selim ilçesine bağlı Akpınar köyü mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından iki kişinin şahin avladığı tespit edildi. Allahuekber Dağları Millî Park Şefliği ve jandarma ekiplerince detaylı çalışma sonucunda, şüpheliler olay yerinde suçüstü yakalandı.

Yapılan aramalarda, canlı olarak 5 şahin, 17 güvercin, 7 çil keklik ile birlikte av tüfeği, dürbün, kuş türleri için kullanılan göz bağlama aparatı ve çeşitli av malzemeleri ele geçirildi. Doğa koruma ekipleri, yasa dışı avcılık yapan iki kişiye toplam 1 milyon 146 bin 682 lira idari para cezası uyguladı.

