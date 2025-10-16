Suçüstü yakalanan şahin avcılarına milyonluk ceza

Türkiye’de yasa dışı avcılıkla mücadele sürerken, tabiatı ve yaban hayatını koruma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Kars’ın Selim ilçesine bağlı Akpınar köyü mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından iki kişinin şahin avladığı tespit edildi. Allahuekber Dağları Millî Park Şefliği ve jandarma ekiplerince detaylı çalışma sonucunda, şüpheliler olay yerinde suçüstü yakalandı.

Yapılan aramalarda, canlı olarak 5 şahin, 17 güvercin, 7 çil keklik ile birlikte av tüfeği, dürbün, kuş türleri için kullanılan göz bağlama aparatı ve çeşitli av malzemeleri ele geçirildi. Doğa koruma ekipleri, yasa dışı avcılık yapan iki kişiye toplam 1 milyon 146 bin 682 lira idari para cezası uyguladı.