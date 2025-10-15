Bursa’da film sahnesi gibi operasyon: Çirkinler ve Daltonlar yakalandı, çuvallar ortaya saçıldı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, suç örgütlerine karşı kapsamlı bir operasyona imza attı. Bursa merkezli 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, “Çirkinler”, “Daltonlar” ve Nurettin Yıldız’ın yönettiği silahlı yapılanmaya ağır darbe indirildi.

Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından örgütlerin faaliyet ağını tek tek ortaya çıkaran Bursa polisi, operasyonla birlikte suç zincirini deşifre etti.

TEK TEK YAKALANDILAR

Yıldırım ilçesindeki bir iş yerinin kundaklanma olayının, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Zuhat Altunç liderliğindeki "Çirkinler" suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Soruşturmada, müşteki B.S.'nin, liderliğini INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in yaptığı "Daltonlar" suç örgütü üyelerince tehdit edilerek haksız kazanç sağlanmaya çalışıldığı belirlendi. Bu olayda 6 şüpheli tutuklandı.

Nilüfer ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ise İzmir merkezli, liderliğini Nurettin Yıldız'ın yaptığı örgüt tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ruhsatsız silah imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda Gemlik'te yapılan baskında 10 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 1 havalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Toplam 16 şüpheli tutuklanırken, emniyet kaynakları "Bursa ve çevresinde suç örgütlerine göz açtırmayacağız" mesajı verdi.