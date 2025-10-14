Daltonlar suç örgütü iddianamesinde çarpıcı detaylar! Şehri tehdit ve yağmayla haraca bağlamışlar!

Antalya’da “Daltonlar” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma tamamlandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan ve 42 sanığı kapsayan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede örgütün yapısı, yönetim kadrosu, işlediği suçlar ve ele geçirilen silahlara kadar birçok detay yer aldı.

DALTONLAR ÖRGÜTÜNÜ N YAPISI VE ELEBA ŞLARI

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, firari durumda bulunan örgüt elebaşı Beratcan Gökdemir’in, yurt dışına kaçmasına rağmen Türkiye’deki faaliyetleri sürdürdüğü belirtildi. Gökdemir’in, örgütün farklı bölgelerdeki faaliyetlerini yönetmek için çeşitli kişileri “yönetici” pozisyonunda görevlendirdiği ifade edildi. Antalya yapılanmasının başında ise sanıklardan Gökhan D.’nin bulunduğu kaydedildi.

Örgütün, başta İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere birçok büyükşehirde etkin olduğu, “Daltonlar” adı altında kurduğu yapının uzun süredir silahlı suç örgütü olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

DALTONLAR'DAN YAĞMA, TEHDİT VE KURŞUNLAMA EYLEMLERİ !

İddianamede, örgüt üyelerinin Antalya genelinde “nitelikli yağma”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “iş yeri kurşunlama”, “örgütün korkutucu gücünü kullanarak tehdit” gibi ağır suçlara karıştıkları belirtildi.

Sanıkların, “sokağın hakkı” adı altında bazı iş insanlarından tehdit yoluyla para istedikleri, ödemeyi reddedenlerin iş yerlerini kurşunladıkları aktarıldı. Bu kapsamda sadece Antalya’da 14 ayrı eylem gerçekleştirildiği tespit edildi.

Örgüt üyelerinin ayrıca bazı oto galeri ve eğlence mekânı sahiplerini görüntülü arayarak “ceza kestik” diyerek 5 ila 20 milyon lira arasında para talep ettikleri, parayı vermeyen kişilere yönelik saldırılar düzenledikleri iddianamede yer aldı.

CEHENNEMİ ANDIRAN CEPHANELİK!

Suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen çok sayıda operasyonda, 2 el bombası, 34 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 972 tabanca fişeği, 882 av tüfeği fişeği, 3 balistik yelek, 32 şarjör ve bir muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu belirtilirken, örgütün silah gücünü artırmak için gençleri kullanmaya çalıştığı da tespit edildi.

SOSYAL MEDYA ÜZER İNDEN YENİ ELEMAN KAZANDILAR

İddianamede, örgütün özellikle sosyal medya platformlarını kullanarak eleman kazandığı vurgulandı. Firari sanıklardan Bünyamin Y.’nin 115 bin takipçili hesabı üzerinden örgüte yeni kişiler kazandırdığı, bu sayede “Daltonlar”ın kısa sürede yeniden yapılanma sürecine girdiği kaydedildi.

Yurt dışında yaşayan örgüt liderlerinin, sosyal medyada suç potansiyeli yüksek gençlerle bağlantı kurarak onları örgütün yereldeki temsilcileri haline getirdikleri, bu kişilerin de örgütsel eylemleri yönettiği belirtildi.

Ö RG Ü T Ü YELER İ N İ N L ÜKS YA ŞAM I!

İddianamede, örgüt üyelerinin suçtan elde ettikleri gelirlerle lüks bir hayat sürdükleri ifade edildi. Ele geçirilen delillerde, sanıkların örgütsel gelirlerle pahalı araçlar satın aldıkları ve gece hayatına yüksek miktarda para harcadıkları ortaya kondu.

KIRMIZI B Ü LTEN KARARI Ç IKARILDI

Firari durumdaki örgüt yöneticisi Bünyamin Y. hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldığı, diğer 42 sanığın ise “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “yağma”, “silahla tehdit”, “kasten yaralama”, “öldürmeye teşebbüs”, “ruhsatsız silah bulundurma” ve “mala zarar verme” suçlarından ağır cezalara çarptırılmasının talep edildiği belirtildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin ardından davanın ilk duruşmasının önümüzdeki haftalarda görülmesi bekleniyor.

Kamuoyunun yakından takip ettiği “Daltonlar” davasında, örgütün çökertilmesi ve firari liderlerin yakalanması için operasyonların devam ettiği bildirildi.