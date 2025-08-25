Daltonlar tehdidi: Cinayete bayram arası

Gamze Erdoğan / ANKARA - 12 Nisan 2024’te Esenyurt’ta Onur Zorlu’ya ait Atlantis İnternet Services isimli iş yerine Daltonlar tarafından düzenlenen saldırının ardından, Zorlu’yu Yunanistan numarası üzerinden arayan Bünyamin Kaçak ve Beratcan Gökdemir, 10 milyon TL talep etti.

Zorlu, 5 milyon TL’yi hemen, geri kalanını ise birkaç ay içinde ödeyebileceğini söyledi. Bunun üzerine karşı taraf iş yeri ve ikametgâhını kurşunladı.

Örgüt, Zorlu’nun babasına da tehdit mesajları gönderdi. Zorlu’nun şikâyeti üzerine evinin deposu da kurşunlandı.

Tehditlere devam eden şahısların “Biz bayramda adam öldürmüyoruz, bayramdan sonra görüşürüz” dediği belirlendi.