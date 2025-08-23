Yunanistan’ın yeni planı kan dondurdu: Ege’de yeni Guantanamo!

Avrupa Birliği’nin güney kapısı olan Yunanistan, göçmenlere yönelik en sert uygulamalardan birini başlatıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarını örnek aldığını açıkça ilan eden Atina yönetimi, düzensiz göçmenleri kapalı hapishane tipi merkezlerde uzun süre tutma kararını hayata geçiriyor.

Başkent Atina’nın kenarındaki Amygdaleza kampı, dikenli teller, 3 metrelik çitler ve siyah giyimli gardiyanlarla tam bir “Ege’nin Alcatraz’ı” görüntüsü veriyor.

Burada kalan göçmenler, konteyner barakalarda, böceklerin sardığı yataklarda, kapısız tuvaletlerle insanlık dışı koşullarda tutuluyor.

SIĞINMA HAKKI ASKIYA ALINDI

Yunanistan hükümeti, Temmuz ortasından itibaren gelen göçmenlerin 3 ay boyunca sığınma hakkını askıya aldı. Bu sürede gelenler yargısız şekilde hapsediliyor. Yeni yasa tasarısı kabul edilirse, göçmenler dava sonuçlanana kadar açık kamplara değil, hapishane benzeri kapalı merkezlere konulacak.

Başvurusu reddedilenlerin önünde iki seçenek olacak: Gönüllü sınır dışı edilmek ya da 2 ila 5 yıl hapis ve 10 bin avro para cezası.

Yeni yasaya göre göçmenler, başvuruları incelenene kadar açık kamplarda serbest dolaşamayacak; Amygdaleza gibi kapalı cezaevlerinde tutulacak.

BAKAN PLEVRİS: TRUMP HAKLIYDI

Yunanistan Göç Bakanı Thanos Plevris, “Başkan Trump’ın politikasının doğru bir politika olduğunu düşünüyorum. Avrupa artık yeter diyor” ifadelerini kullandı. Plevris ayrıca, yeni yasanın “yasa dışı göçmenlerin yasallaştırılmasını imkânsız hale getireceğini” açıkladı.

Göçmenlerin zorla veya gönüllü olarak ülkeden gönderilmesini sağlayacak bileklik uygulamasının da devreye gireceğini duyurdu.

AVRUPA'DA TEPKİLER BÜYÜYOR

Yunanistan’ın bu politikası, AB ülkelerinde “uluslararası anlaşmaları ihlal” tartışmalarını alevlendirdi. İnsan hakları örgütleri, Atina yönetimini “göçmenleri suçlu muamelesi yapmakla” suçladı. BM kurumları ise Libya gibi ülkelerde gözaltı merkezleri kurulmasına yönelik görüşmelerin büyük bir insanlık krizine yol açabileceğini uyardı.

EGE'DE GÖÇMEN TRAFİĞİ ARTIYOR

Yunanistan’ın güneyinde, özellikle Girit ve Gavdos adalarına gelen göçmen sayısı bu yıl dört kat arttı. Yalnızca yılın ilk yedi ayında 10 binden fazla kişi bu adalara ulaştı. Çoğu Mısır, Bangladeş ve Pakistan’dan gelen göçmenler, derme çatma teknelerle Libya kıyılarından hareket ediyor.

Ancak Sudan ve Yemen gibi savaş bölgelerinden gelen birçok kişi, can güvenliği tehdidi altında olmasına rağmen, Atina yönetiminin sert politikalarıyla aynı muameleye tabi tutuluyor.

YUNANİSTAN'DAN SKANDAL GÖÇ AÇIKLAMASI: STK'LAR ÖNEMSİZ

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris, kamuoyunda şok etkisi oluşturan açıklamalarda bulundu. Sığınma hakkının askıya alınmasının “etkili” olduğunu savunan Plevris, “45 günde yalnızca 1.300 göçmen giriş yaptı, daha önce günde 700 kişi geliyordu. Önlem akınları tamamen durdurmasa da büyük ölçüde sınırlandırdı” dedi.

Plevris, yeni yasa tasarısıyla “yıllarca kaçak kalan göçmenlerin artık yasallaşmasının imkânsız hale geleceğini” açıkladı. “10, 15 hatta 20 yıl kalsalar bile yasadışı göçmenler yasal statü kazanamayacak. Yasadışı kalmak artık 2 ila 5 yıl hapis cezası ile suç sayılacak” ifadelerini kullandı.

STK'LARIN GÖRÜŞÜ ÖNEMSİZ'

Plevris’in en sert açıklamalarından biri sivil toplum kuruluşlarına yönelik oldu. “STK’ların pozisyonuna saygı duyulur, ancak Göç Bakanlığı için önemsizdir. Göç politikasını hükümet belirler” diyen bakan, uluslararası mahkeme kararlarının da ülkenin göç politikasını değiştirmeyeceğini öne sürdü.

ELEKTRONİK BİLEKLİK VE ZORLA GERİ DÖNÜŞ

Yeni yasa kapsamında, sığınma başvurusu reddedilenler için elektronik izleme bilekliği devreye girecek. Bakan, “Bir kişinin hapis cezasından kurtulmasının tek yolu, işbirliği yapıp ülkesine geri dönmektir” dedi.

Göçmenlerin gönüllü ya da zorla ülkeden çıkarılmasının hızlandırılacağını belirten Plevris, “Gerçekten uluslararası korumaya hak kazanan mülteciler için yeni çerçeve yardım mantığına değil, istihdama dayalı olacak” dedi.

Plevris, Sintiki’deki açlık grevleri ve kaçma girişimlerini de hedef aldı:

“Yunanistan şantaja boyun eğmez. Açlık grevi ya da provokasyonla kimse serbest kalamayacak.”

Ayrıca, Atina’daki Meçhul Asker Anıtı’nda Evzonlara saldırı girişiminde bulunan göçmenlerin sığınma taleplerinin tamamen reddedildiğini söyledi.