CHP'de yeni skandal! Afyonkarahisar'da rüşvet çarkı ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kadem'in bir müteahhitten para dolu valizi alırken görüntüleri ortaya çıktı. Rüşvet çarkını ise Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın eşi Yasin Köksal'ın yönettiği iddia edildi.

İlgili Haber CHP kurmaylarının Altılı Masa hasreti! “Büyük şanstı, korunmalıydı”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Para alışverişine ait video sosyal medyada gündem olurken, müteahhit Mustafa G.'nin ruhsat alabilmek ve işleri hızlandırmak adına rüşvet parasını CHP'li Kadem vasıtasıyla belediye yetkililerine verdiği iddiasıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Görüntülerde müteahhit Mustafa G.'nin CHP'li meclis üyesi Kadem'e ait pide salonunda poşetten çıkardığı balya balya paraları siyah bir valizin içerisine aktardığı ve Kadem'e verdiği yer aldı. Müteahhit Mustafa G.'nin yaptığı inşaatlara iskân almak ve işleri hızlandırabilmek için rüşvete zorlandığı öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre konuyla ilgili müteahhidin şikâyetçi olduğu ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Öte yandan Afyonkarahisar Belediyesi dün yaptığı açıklamada, çanta dolusu parayı alırken görüntülenen meclis üyesi ile ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu.

Burcu Köksal ve eşi Yasin Köksal

700 MİLYON LİRALIK RÜŞVET

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın eşi Yasin Köksal'ın 'Gölge Başkan' olarak nitelendirildiği ve belediyeyi asıl yöneten kişi olduğu iddia ediliyor. Yasin Köksal'ın talimatıyla çok sayıda müteahhit ve şirketten imar karşılığı rüşvet alındığı bu rakamın 700 milyon TL'yi bulduğu belirtiliyor. Adeta rüşvet çarkı kuran Yasin Köksal'ın telefon takip ve dinlemesine yakalanmamak için yurt dışı hatları kullandığı da öne sürülenler arasında.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının görüntüler üzerinden başlattığı soruşturmanın imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısına kadar uzanabileceği ifade ediliyor.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Görüyoruz ki CHP'li belediyenin olduğu her yerde rüşvet ve hırsızlık var" dedi.