CHP'li belediyede kâr pazarlığı! "Neden kârı düşük işler bize veriliyor?" diye sormuşlar

CHP’li belediyede kâr pazarlığı! “Neden kârı düşük işler bize veriliyor?” diye sormuşlar

Güncelleme:
CHP’li belediyede kâr pazarlığı! “Neden kârı düşük işler bize veriliyor?” diye sormuşlar
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük soruşturmasında, belediye çalışanlarıyla organizasyon firması arasında kâr pazarlığının yapıldığı WhatsApp yazışmalarıyla ortaya çıktı.

GAMZE ERDOĞAN ANKARA -Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük soruşturmasında, belediye çalışanları ile organizasyon firmaları arasında yapılan yazışmalar ortaya çıktı. İddianamede, belediye çalışanı Levent Erdoğan ile Craft Sanat Organizasyon şirketi sahibi Üstün Alpay arasında geçen WhatsApp yazışmalarında kâr pazarlığı yapıldığı yer alıyor. Yazışmalarda Erdoğan’ın “Neden güzel işleri onlar alıyor da zor ve kârı düşük işler bize veriliyor?” diye sorduğu görülüyor.

SAHTELİKLER AYNI FİRMALARLA

İddianamede ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt’un, iş birliği organizasyon firması sahipleri Selahattin Çelikkaya ve Onur Evren ile anlaşarak, konser ihalelerinin sürekli aynı firmalara verilmesini sağladığı belirtiliyor. Belgelerde, Çelikkaya ve Evren’in Bozkurt’la yakın ilişki içinde oldukları, sık sık belediyedeki makam odasında görüştükleri ve doğrudan temin yöntemiyle düzenlenen konserlerin paylaşımını önceden kararlaştırdıkları tespitine yer veriliyor. Ancak bu görüşmelere dair herhangi bir yazılı belgeye ulaşılamadığı, dairede görevli diğer personelin de bu durumu bildiği ifade ediliyor.

MEVZUATA AYKIRI BELGELER

Ayrıca, belediye görevlilerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yer alan temel usulleri uygulamak yerine, kanunun 22/b maddesini kullanarak aynı firmalara haksız menfaat sağladıkları belirtiliyor. Teknik şartname hazırlanmadan yapılan konser alımlarına, sonradan mevzuata aykırı belgeler düzenlenerek yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı ileri sürülüyor.

İddianamede, beşi tutuklu toplam 14 sanıktan sekizi için “zincirleme şekilde nitelikli zimmet” suçundan 31 yıl 6’şar ay, diğer altı sanık için ise “nitelikli zimmet” suçundan 18’er yıl hapis cezası talep ediliyor. MASAK ve Sayıştay raporları ile bilirkişi incelemelerine göre, 2021-2024 döneminde gerçekleştirilen 32 konser hizmet alımında belediyenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı tespit edildi.

MOSSO’NUN KONSER İHALESİ İPTAL

Öte yandan, ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Melek Mosso’nun Atatürk Çocukları Parkı’nda konser vermesi için 17 Ekim’de yapacağı ihaleyi iptal etti.

