Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Işık: Konut kredi faizleri sektörün önünde engel

Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Işık: Konut kredi faizleri sektörün önünde engel

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Işık: Konut kredi faizleri sektörün önünde engel
Fuar, Beton, İnşaat, Konut Kredileri, Faiz, Sürdürülebilirlik, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB) TG Expo organizatörlüğünde düzenlediği “BETON 2025 Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı ve Zirvesi” 12-15 Kasım’da İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleşecek. Fuar, 100’ün üzerinde katılımcı firmayı ve 12 bini aşkın profesyonel ziyaretçiyi ağırlayacak.

ÖNDER ÇELİK İSTANBUL - Zirvede sürdürülebilirlik, dijitalleşme, döngüsel ekonomi ve inovasyon temaları ele alınacak. THBB Başkanı Yavuz Işık, “Hazır beton, sadece bir inşaat malzemesi değil; dayanıklı, güvenli ve düşük karbonlu kentleşmenin temel taşıdır. Yüksek finansman maliyetleri ve konut kredi faizleri sektörün önünde engel. Buna karşın deprem bölgeleri, kentsel dönüşüm ve geri dönüştürülmüş agrega gibi yenilikçi uygulamalar, sektörün önünü açacak fırsatlar sunuyor” dedi.

Dijital izleme sistemleri, enerji verimliliği uygulamaları ve yapay zekâ destekli üretim planlaması gibi yenilikler, hazır beton sektörünün yeni normlarını oluşturuyor. Yavuz Işık, “Artık betonun sadece dayanımı değil, yapının maruz kalacağı çevresel etkiler de dikkate alınıyor. Türkiye’de üretilen her metreküp beton, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık açısından ülkemizin kalkınma hedefleriyle uyumlu hâle geliyor”diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünya Kupası Elemeleri'nde 35 gollü çılgın gece: Faroe Adaları'ndan 4 gollü zaferÇanakkale'de ormanda yanmış halde ceset bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kanal İstanbul’a KÖİ modeli! Boğaz’ın yükünü alacak proje için geri sayım - EkonomiBoğaz’ın yükünü alacak proje için geri sayımGram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu - EkonomiBazı kuyumcular alım satımı durdurduKepçeyle kazanıp kriptoya yatırıyorlar! Yatırım tercihinde altın ve dövizin ardından üçüncü sıraya yerleşti - EkonomiKepçeyle kazanıp kriptoya yatırıyorlar! Zirveye oynuyorDünyanın en prestijli markalarından Ferrari'de çakılma! Hisseler 2016'dan bu yana en sert düşüşü yaşadı - EkonomiFerrari'nin hisseleri çakıldı!Günde 500 kilo işleniyor! Kadınların hedefi dünya markası olmak - EkonomiGünde 500 kilo işleniyor! Kadınların hedefi dünya markası olmakIrak ile bağ daha da güçlenecek! THY, Süleymaniye seferlerini yeniden başlatacak - EkonomiKomşu ile bağ daha da güçlenecek! Uçak seferleri başlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...