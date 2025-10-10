Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Işık: Konut kredi faizleri sektörün önünde engel

ÖNDER ÇELİK İSTANBUL - Zirvede sürdürülebilirlik, dijitalleşme, döngüsel ekonomi ve inovasyon temaları ele alınacak. THBB Başkanı Yavuz Işık, “Hazır beton, sadece bir inşaat malzemesi değil; dayanıklı, güvenli ve düşük karbonlu kentleşmenin temel taşıdır. Yüksek finansman maliyetleri ve konut kredi faizleri sektörün önünde engel. Buna karşın deprem bölgeleri, kentsel dönüşüm ve geri dönüştürülmüş agrega gibi yenilikçi uygulamalar, sektörün önünü açacak fırsatlar sunuyor” dedi.

Dijital izleme sistemleri, enerji verimliliği uygulamaları ve yapay zekâ destekli üretim planlaması gibi yenilikler, hazır beton sektörünün yeni normlarını oluşturuyor. Yavuz Işık, “Artık betonun sadece dayanımı değil, yapının maruz kalacağı çevresel etkiler de dikkate alınıyor. Türkiye’de üretilen her metreküp beton, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık açısından ülkemizin kalkınma hedefleriyle uyumlu hâle geliyor”diye konuştu.