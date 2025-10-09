Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Günde 500 kilo işleniyor! Kadınların hedefi dünya markası olmak

Günde 500 kilo işleniyor! Kadınların hedefi dünya markası olmak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Günde 500 kilo işleniyor! Kadınların hedefi dünya markası olmak
Peynir, Kadın İstihdamı, Sındırgı, Balıkesir, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir'e "50 Peynirli Şehrim" projesi kapsamında kurulan butik mandırayla kadın istihdamının artırılması hedefleniyor. Mandıranın işletmesinin Sındırgı Emekçi Kadınlar Kooperatifince yapılacağı belirtiliyor. Kooperatif Başkanı Selda Yüksel, "Satışlarımız arttıkça hem üretim kapasitemizi hem de istihdamı büyütmeyi hedefliyoruz. Balıkesir ve Sındırgı'nın özgün peynirlerini dünya çapında tanıtmak istiyoruz" diyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine "50 Peynirli Şehrim" projesi kapsamında kurulan Sındırgı Belediyesi Butik Mandıra Tesisi üretime başladı.

Tesis, bölgedeki kadın istihdamını artırmayı, yerel üretimi desteklemeyi ve Balıkesir'in zengin peynir kültürünü markalaştırmayı hedefliyor.

Günde 500 kilo işleniyor! Kadınların hedefi dünya markası olmak - 1. Resim

GÜNDE 500 KİLO İŞLENİYOR! 

Sındırgı Belediyesi'nin desteğiyle faaliyetlerini sürdüren Sındırgı Emekçi Kadınlar Kooperatifi, butik mandırada üretime başladı.

Günlük yaklaşık 500 kilogram sütün işlendiği mandırada yerel üreticilerden toplanan sütler, Süt Birliği kontrolünden geçerek mandıraya ulaştırılıyor. Katkısız sütlerden doğal sepet peyniri, lor ve isteğe bağlı olarak köy peyniri üretiliyor.

Sade, kekikli, çörek otlu ve acılı gibi çeşitleriyle raflardaki yerini alan sepet peyniri tüketicilerden tam not aldı.

KADINLARIN HEDEFİ DÜNYA MARKASI OLMAK

Sındırgı Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Selda Yüksel, projenin bölge kadınları için umut olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Şimdilik ürün çeşitliliğimiz sınırlı olsa da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Satışlarımız arttıkça hem üretim kapasitemizi hem de istihdamı büyütmeyi hedefliyoruz. Balıkesir ve Sındırgı'nın özgün peynirlerini dünya çapında tanıtmak istiyoruz. Kadın emeğine destek vermek isteyen herkesi kooperatifimizden alışveriş yapmaya davet ediyoruz."

"50 Peynirli Şehrim" projesiyle Sındırgı, kadın emeğini ve yerel üretimi destekleyen örnek bir kırsal kalkınma modeli olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Irak ile bağ daha da güçlenecek! THY, Süleymaniye seferlerini yeniden başlatacakFenerbahçe - Feyenoord maçı sonrası cinayet soruşturması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Irak ile bağ daha da güçlenecek! THY, Süleymaniye seferlerini yeniden başlatacak - EkonomiKomşu ile bağ daha da güçlenecek! Uçak seferleri başlıyorDünya devi şirket 2 bin kişiyi işten çıkarıyor! Trump'ın politikası sarstı - EkonomiDünya devi şirket 2 bin kişiyi işten çıkarıyor!ABD, İran'ı petrol üzerinden vuracak! Yüzde 50'lik yaptırım kararı - EkonomiABD, İran'ı petrol üzerinden vuracak!Altını bile gölgede bıraktı! Gümüşte rekor geldi, yükseliş devam ediyor - EkonomiAltını bile gölgede bıraktı!Borsa, banka hisseleriyle geriledi! BİST 100 günü düşüşle tamamladı - EkonomiBorsa, banka hisseleriyle geriledi!Altının kilogram fiyatı 5 milyon 400 bin liraya geriledi - EkonomiAltının kilogram fiyatı 5 milyon 400 bin liraya geriledi
Sonraki Haber Yükleniyor...