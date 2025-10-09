Günde 500 kilo işleniyor! Kadınların hedefi dünya markası olmak

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine "50 Peynirli Şehrim" projesi kapsamında kurulan Sındırgı Belediyesi Butik Mandıra Tesisi üretime başladı.

Tesis, bölgedeki kadın istihdamını artırmayı, yerel üretimi desteklemeyi ve Balıkesir'in zengin peynir kültürünü markalaştırmayı hedefliyor.

GÜNDE 500 KİLO İŞLENİYOR!

Sındırgı Belediyesi'nin desteğiyle faaliyetlerini sürdüren Sındırgı Emekçi Kadınlar Kooperatifi, butik mandırada üretime başladı.

Günlük yaklaşık 500 kilogram sütün işlendiği mandırada yerel üreticilerden toplanan sütler, Süt Birliği kontrolünden geçerek mandıraya ulaştırılıyor. Katkısız sütlerden doğal sepet peyniri, lor ve isteğe bağlı olarak köy peyniri üretiliyor.

Sade, kekikli, çörek otlu ve acılı gibi çeşitleriyle raflardaki yerini alan sepet peyniri tüketicilerden tam not aldı.

KADINLARIN HEDEFİ DÜNYA MARKASI OLMAK

Sındırgı Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Selda Yüksel, projenin bölge kadınları için umut olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Şimdilik ürün çeşitliliğimiz sınırlı olsa da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Satışlarımız arttıkça hem üretim kapasitemizi hem de istihdamı büyütmeyi hedefliyoruz. Balıkesir ve Sındırgı'nın özgün peynirlerini dünya çapında tanıtmak istiyoruz. Kadın emeğine destek vermek isteyen herkesi kooperatifimizden alışveriş yapmaya davet ediyoruz."

"50 Peynirli Şehrim" projesiyle Sındırgı, kadın emeğini ve yerel üretimi destekleyen örnek bir kırsal kalkınma modeli olarak öne çıkıyor.