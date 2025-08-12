Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra! Belediyeden 3 müjde birden, vatandaş ucuza yiyecek

Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra! Belediyeden 3 müjde birden, vatandaş ucuza yiyecek

Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra! Belediyeden 3 müjde birden, vatandaş ucuza yiyecek
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Turgutlu Belediyesi'nden Manisalılara 3 müjde birden geldi. Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra hizmete alınacak. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Sağlıklı, kaliteli, güvenli, uygun fiyatlı gıdayı ve süt ürünlerini hemşehrilerimize ulaştıracağız. Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra çok yakında Turgutlu’muzda" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda önemli projeler hayata geçiren Turgutlu Belediyesi, vatandaşların sağlıklı, hijyenik, kaliteli ve uygun fiyatlı gıdaya ulaşımını kolaylaştırmak adına Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra’yı hizmete açacak.

Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra! Belediyeden 3 müjde birden, vatandaş ucuza yiyecek - 1. Resim

8 NOKTAYA HALK EKMEK BÜFESİ 

Turgutlu Belediyesi, Halk Ekmek büfelerinin konumlandırılmasına başladı. Buna göre kent genelinde belirlenen 8 noktada Halk Ekmek büfeleri yer alacak.

Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra! Belediyeden 3 müjde birden, vatandaş ucuza yiyecek - 2. Resim

"SAĞLIKLI VE UYGUN FİYATLI GIDAYI HEMŞEGRİLERİMİZE ULAŞTIRACAĞIZ"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bülent Gökmen, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sorumlusu Emrah Kanık ile birlikte Türkoğlu Sokak üzerinde açılacak Kent Lokantası ve Halk Mandıra proje alanında incelemelerde bulundu. Yürütülen çalışmalar hakkında görüşme ve değerlendirmeler yapıldı.

Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra! Belediyeden 3 müjde birden, vatandaş ucuza yiyecek - 3. Resim

"Sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini kentimizde hemşehrilerimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz" diyen Başkan Çetin Akın, "Kısa bir süre sonra Turgutlu’muzda faaliyete geçireceğimiz Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra projelerimizde devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Sağlıklı, kaliteli, güvenli, uygun fiyatlı gıdayı ve süt ürünlerini hemşehrilerimize ulaştıracağız. Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra çok yakında Turgutlu’muzda" dedi.

