İşte Sadettin Saran'ın soyunma odasında yaptığı o konuşma: Savaşın, savaşın, savaşın!
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin öncesinde soyunma odasında futbolcularla bir araya geldi ve motivasyon konuşması yaptı. Sarı lacivertli futbolculara sonuna kadar arkalarında olduğunun mesajını veren Saran, "Ben size inanıyorum, sizin arkanızdayım. Siz de bana ve kendinize inanın. Sahaya çıkıp savaşın" ifadeleriyle takıma desteğini gösterdi.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Antalyaspor'u 2 golle geçerek galibiyet hasretine son verdikleri maçın öncesinde soyunma odasında futbolcularla bir araya geldi.
"GÜÇLÜ VE KORKUSUZ OLUN"
Samandıra'da da dile getirdiği "aile" vurgusunu bir kez daha hatırlatan Saran, "Beyler Samandıra'ya geldim, dedim ki size 'biz bir aileyiz' dedim. Bunu bütün samimiyetimle söyledim. Bugün tek istediğim savaşmanız, savaşmanız, savaşmanız. Yüz üzerinden yüz on verin. Sizinle gurur duyalım olur mu? Hadi savaşın. Topu alın. Buranın sahibi sizsiniz. Güçlü olun. Korkusuz olun." şeklinde konuştu.
"SONUNA KADAR SİZİNLE OLACAĞIM"
Tüm takıma güveninin tam olduğunu belirten Sadettin Saran, "Sizinle gurur duyuyorum. Gerçekten gurur duyuyorum ve hepinizi seviyorum. Ve sonuna kadar sizinle olacağım. Hadi savaşalım! Sizden istediğim tek şey bu! Siz bana inanın. Çünkü ben size inanıyorum, sizin arkanızdayım. Savaşın, savaşın, savaşın!" dedi.
