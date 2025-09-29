Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İşte Sadettin Saran'ın soyunma odasında yaptığı o konuşma: Savaşın, savaşın, savaşın!

İşte Sadettin Saran'ın soyunma odasında yaptığı o konuşma: Savaşın, savaşın, savaşın!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İşte Sadettin Saran&#039;ın soyunma odasında yaptığı o konuşma: Savaşın, savaşın, savaşın!
Fenerbahçe, Sadettin Saran, Antalyaspor, Süper Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin öncesinde soyunma odasında futbolcularla bir araya geldi ve motivasyon konuşması yaptı. Sarı lacivertli futbolculara sonuna kadar arkalarında olduğunun mesajını veren Saran, "Ben size inanıyorum, sizin arkanızdayım. Siz de bana ve kendinize inanın. Sahaya çıkıp savaşın" ifadeleriyle takıma desteğini gösterdi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Antalyaspor'u 2 golle geçerek galibiyet hasretine son verdikleri maçın öncesinde soyunma odasında futbolcularla bir araya geldi.

"GÜÇLÜ VE KORKUSUZ OLUN"

Samandıra'da da dile getirdiği "aile" vurgusunu bir kez daha hatırlatan Saran, "Beyler Samandıra'ya geldim, dedim ki size 'biz bir aileyiz' dedim. Bunu bütün samimiyetimle söyledim. Bugün tek istediğim savaşmanız, savaşmanız, savaşmanız. Yüz üzerinden yüz on verin. Sizinle gurur duyalım olur mu? Hadi savaşın. Topu alın. Buranın sahibi sizsiniz. Güçlü olun. Korkusuz olun." şeklinde konuştu.

"SONUNA KADAR SİZİNLE OLACAĞIM"

Tüm takıma güveninin tam olduğunu belirten Sadettin Saran, "Sizinle gurur duyuyorum. Gerçekten gurur duyuyorum ve hepinizi seviyorum. Ve sonuna kadar sizinle olacağım. Hadi savaşalım! Sizden istediğim tek şey bu! Siz bana inanın. Çünkü ben size inanıyorum, sizin arkanızdayım. Savaşın, savaşın, savaşın!" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Düğün kabusa döndü! Kütahya'da 21 kişi hastanelik oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Barcelona evinde kazandı, Real'den liderliği aldı - SporBarcelona evinde kazandı, Real'den liderliği aldıFenerbahçe'de İsmail Yüksek gözdağı verdi: Kimse bir hükme varmasın - Sporİsmail Yüksek gözdağı verdi: Kimse bir hükme varmasınEmre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması: Adımın anılması doğal - SporBelözoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması: Adımın anılması doğalKasımpaşaspor'a kayyım atandı mı? İşte Turgay Ciner'in kayyım atanan şirketlerinin listesi - SporKasımpaşaspor'a kayyım atandı mı?Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ayrılığı açıkladı: Bazen işler istediğiniz gibi gitmez - SporFenerbahçe'de Tedesco ayrılığı açıkladıFenerbahçe'de Sadettin Saran ve Devin Özek'in görüntüsü çok konuşuldu: O anlar objektiflere yansıdı - SporSaran ve Özek'in görüntüsü çok konuşuldu
Sonraki Haber Yükleniyor...