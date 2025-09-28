Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gözdağı verdi: Kimse bir hükme varmasın

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u 2 golle mağlup eden Fenerbahçe'de gecenin başarılı isimlerinden olan İsmail Yüksek, açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın maç öncesi yaptığı konuşmayla takıma moral verdiğini kaydetti.

"BİRLİK OLMAKTAN BAHSETTİ"

Mücadelenin ardından saha ortasındaki kenetlenme hakkında konuşan İsmail, "Tedesco ile aramızdaki konuşmalar özel, bunları söylemeyeceğim. Bizi tebrik etti, birlik olmaktan bahsetti, takımı tebrik etti. En başından itibaren mücadele eden, isteyen bir Fenerbahçe vardı. Kazanmasını bildik. Hak ettik. Takımı tebrik ederim." dedi.

"BAŞARISIZLIĞA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Başarısızlığa tahammüllerinin olmadığını ve lig için şimdiden bir hükme varılmaması gerektiğini belirten Yüksek, "Burada takım arkadaşlarım da dahil Fenerbahçelinin başarısızlığa tahammülü yok. Nefesimizin sonuna kadar söz veriyoruz ki iyi mücadele edeceğiz. Eylül ayından kimse bir hükme varmasın. Lig yeni başlıyor. Biz her maçı kazanmak için çıkacağız. Taraftarımız bugün mükemmeldi. Hafta içi Nice maçında kazanmak istiyoruz. Zagreb, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçında bize yakışmayan görüntüler vardı. Biz bugün beyaz bir sayfa açmak istiyorduk. Başkanımız bize moral verdi. O da sahaya yansıdı. Takımı tebrik ediyorum. Böyle yavaş yavaş bozulmadan devam." şeklinde konuştu.

"BİRİNCİ OLMAMIZ, İLK SIRAYA YERLEŞMEMİZ GEREKİYOR"

Sarı lacivertlilerin Malili yıldızı Dorgeles Nene ise "Elbette bu galibiyet takıma moral verecek. Kazanmamız gereken maçları maalesef kazanamadık ama bu galibiyet önemliydi. Çalışmaları sürdüreceğiz, sıkı çalışacağız çünkü biz büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Birinci olmamız, ilk sıraya yerleşmemiz gerekiyor. Önümüzde zorlu maçlar var. Bu maçlara da en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.