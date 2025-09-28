Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve Devin Özek'in görüntüsü çok konuşuldu: O anlar objektiflere yansıdı

- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de Sadettin Saran ve Devin Özek&#039;in görüntüsü çok konuşuldu: O anlar objektiflere yansıdı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçta büyük sevinç yaşadı. Kadıköy'deki ilk maçını galibiyetle geçen Sadettin Saran, Sebastian Szymanski'nin attığı golün ardından dikkat çeken bir sevince imza attı. Görevden alınacağı iddia edilen Sportif Direktör Devin Özek'e doğru bir hamle yapan Saran, ikinci golün mutluluğunu Özek'le birlikte yaşadı.

Süper Lig'de Antalyaspor karşılaşmasına kadar üst üste iki maçta puan kaybeden sarı lacivertliler, stresli geçen mücadelede Talisca ve Szymanski'nin golleriyle galibiyete uzandı ve kötü gidişatı sonlandırdı.

SARAN'DAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Karşılaşmayı protokol tribününde takip eden yeni Başkan Sadettin Saran, gollerin ardından büyük bir rahatlama yaşarken ikinci gol sonrası dikkat çeken bir harekette bulundu.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve Devin Özek'in görüntüsü olay oldu: O anlar objektiflere yansıd - 1. Resim

GOLÜ DEVİN ÖZEK'LE BİRLİKTE KUTLADI

Szymanski'nin attığı ikinci gol sonrası takımdan gönderileceği ileri sürülen Sportif Direktör Devin Özek'e doğru yönelen Başkan Saran, genç futbol adamına sarılarak golün sevincini birlikte yaşadı.

Bir sıra gerisinde oturan Özek'e sarılarak büyük sevinç yaşayan Başkan Saran, daha sonra galibiyetin keyfini sarı lacivertli taraftarlarla birlikte çıkardı.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve Devin Özek'in görüntüsü olay oldu: O anlar objektiflere yansıd - 2. Resim

"ENGELLERİ BİRER BİRER AŞACAĞIZ"

Maçın ardından kısa bir değerlendirme yapan Başkan Sadettin Saran, "Ben maçlardan sonra konuşan bir başkan olmayacağım. Tekmeye kafa koyan bir takım kuracağız dedik. Bugün motivasyon farkını gördünüz. Engelleri birer birer aşacağız. Bu takımda sevgi ve özgüven artacak. Her geçen gün daha iyi bir takım göreceğiz." şeklinde konuştu.

3 MAÇ SONRA KAZANDI

Fenerbahçe, 3 resmi maçın ardından galip gelmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, sırasıyla ligde Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olmuştu.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve Devin Özek'in görüntüsü olay oldu: O anlar objektiflere yansıdı - 3. Resim

TALISCA LİGDE 2. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, bu sezon ligdeki ikinci golünü attı.

Bu sezon ilk golünü 3-1 kazandıkları Kocaelispor müsabakasında kaydeden Talisca, Göztepe ve Alanyaspor mücadelelerinde penaltıdan faydalanamamıştı.

Talisca, 65. dakikada penaltıdan attığı golle bu sezon ligdeki ikinci golüne imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord karşısında da bir gol bulan Talisca, toplamda gol sayısını ise 3'e çıkardı.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve Devin Özek'in görüntüsü olay oldu: O anlar objektiflere yansıdı - 4. Resim

PENALTI ÖNCESİNDE TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, penaltı atışı için topun başına gelen Anderson Talisca'ya tepki gösterdi.

Maçın 62. dakikasında sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı atışı için topun başına gelen Anderson Talisca'ya tribünler ıslıklarla tepki koydu.

Fenerbahçeli oyuncular tribünlere sakin olmaları için işaret ettikten sonra tribünler oyuncuya tezahüratlarla destek verdi.

3 MAÇ SONRA KALESİNİ KAPADI

Fenerbahçe, 3 resmi maçın ardından kalesini gole kapamayı başardı.

Sarı-lacivertliler bu süreçte galip gelemezken, ligde Alanyaspor'dan 2, Kasımpaşa'dan ise 1 gol yemişti.

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb müsabakasında ise kalesinde 3 gole engel olamamıştı.

Sarı-lacivertli ekip, son olarak 4 maç önce Trabzonspor'a karşı kalesini gole kapamıştı.

