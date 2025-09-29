Düğün kabusa döndü! Kütahya'da 21 kişi hastanelik oldu

Kütahya'da düğün salonunda ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 21 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Bu kişiler, bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi acil servislerine başvurdu.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı hastaların genel durumlarının iyi olduğu ve takiplerinin sürdüğü belirtildi.